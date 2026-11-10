Το Μαρούσι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Τζάροντ Γιούτοφ για την ενίσχυση στις θέσεις των φόργουορντ.

To εντυπωσιακό Μαρούσι απείλησε με ήττα τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος, όμως χάρη σε καλάθι του Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η ομάδα του Μπαρτζώκα πήρε τη νίκη με 83-81.

Η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδώρου δεν σταματά να ψάχνει τρόπους για την ενίσχυση του ρόστερ. Το Μαρούσι βρίσκεται σε συζητήσεις με τον 33χρονο φόργουορντ Τζάροντ Γιούτοφ. Ο παίκτης μπορεί να καλύψει τόσο τη θέση του power forward, όσο και στο 3.

Οι επαφές των δύο πλευρών είναι σε πολύ καλό επίπεδο και δεν αποκλείται να κλείσει άμεσα θετικά η υπόθεση, αφού και ο Παπαθεοδώρου τον θέλει στην ομάδα. Είναι πιθανό να έχουμε και αποχώρηση, με τον Μαξίμ Σάλας να είναι στο... κάδρο.

Είναι απόφοιτος του Iowa και στο παρελθόν έχει αγωνιστεί στο ΝΒΑ σε Μάβερικς, Γκρίζλις και Γουίζαρντς.

Τη σεζόν 2024-25 έκανε την κορυφαία του σεζόν στην Ευρώπη με τη φανέλα της Τριέστε, εκει όπου είχε 13.1 πόντους και 6.6 ριμπάουντ ανά ματς στην Ιταλία.