Παπαθεοδώρου: «Μας αφήνει απογοητευμένους το τέλος, θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στάθηκε στην εικόνα του Αμαρουσίου κόντρα στον Ολυμπιακό και έδειξε την απογοήτευση του από το τελικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ κόντρα στο εντυπωσιακό Μαρούσι, όμως χάρη σε καλάθι του Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, πήρε τη νίκη με 83-81. Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου μίλησε στο Sport Fm Tv και τόνισε πως η ομάδα του θα μπορούσε να νίκησε τους ερυθρόλευκους.

«Μας αφήνει απογοητευμένους το τέλος, γιατί είχαμε τον έλεγχο για μεγάλο διάστημα και θα μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό, παίζοντας πολύ καλά για σχεδόν 40 λεπτά. Υπάρχει απογοήτευση γιατί δεν καταφέραμε να κερδίσουμε ένα ματς κόντρα σε έναν τόσο ποιοτικό αντίπαλο», είπε αρχικά.

Για τα στοιχεία που κρατάει παρά την ήττα: «Η ομαδικότητα, η κυκλοφορία της μπάλας, το αλτρουιστικό παιχνίδι μας, αυτά να είναι η παρακαταθήκη για τη συνέχεια. Δεν έχουμε πάρει παιχνίδια που δικαιούμασταν να κερδίσουμε βάσει της απόδοσής μας».