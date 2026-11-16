GBL: MVP της 7ης αγωνιστικής ο Τζόρνταν Γουόκερ
Το Μαρούσι πέτυχε τη δεύτερη νίκη του στη φετινή GBL, καθώς πέρασε από την έδρα των Βίκος Φαlcons με 104-93. Η ομάδα των Βορείων Προαστίων ξεκόλλησε από τον... πάτο της βαθμολογίας με ηγετική φυσιογνωμία τον Τζόρνταν Γουόκερ.
Ο 27χρονος γκαρντ του Αμαρουσίου ήταν εξωπραγματικός καταγράφοντας 36 πόντους με 2/7 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 20/21 βολές, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 11 κερδισμένα φάουλ σε 32:20 στο παρκέ, συγκεντρώνοντας 33 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Έτσι, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 7ης αγωνιστικής, παίρνοντας την ομάδα του από το... χέρι για την επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα.
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