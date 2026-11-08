Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε πάρα πολύ κόντρα στο φανταστικό Μαρούσι, όμως χάρη σε καλάθι του Γουόρντ τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, πήρε τη νίκη με 83-81.

Το Μαρούσι ήταν πραγματικά απίστευτο κόντρα στον Ολυμπιακό, άγγιξε το θαύμα και τη μεγάλη νίκη, όμως ο Τάισον Γουόρντ, του χάλασε τα σχέδια. Με καλάθι του Αμερικανού τρία δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα, οι πρωταθλητές πήραν το διπλό με 83-81 για την 6η αγωνιστική της GBL.

Μαρούσι - Ολυμπιακός: Το ματς

Ο Ολυμπιακός είχε ξεκινήσει το ματς με ένα σερί 7-0 (δίποντα Γουόρντ - Βεζένκοβ και τρίποντο ΜακΙντάιρ), με το Μαρούσι να απαντάει με βολή του Γουέρ και τρίποντο του Σαλάς για το 4-7 στο 06:37. Μετά από τρίποντα των Τζόσεφ - Βεζένκοβ και δίποντο του Μιλουτίνοφ, οι Πειραιώτες είχαν πάρει διψήφια διαφορά (17-7) στο 04:15. Με επιμέρους σκορ 11-4, οι γηπεδούχοι είχαν μειώσει σε 18-22, με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 24-20.

Ο Λούντζης είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Βεζένκοβ να απαντάει για το 22-26 στο 08:43. Με τρεις πόντους του Νετζήπογλου και τρεις του Βεζένκοβ, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν κάνει το 25-24 στο 06:17, με το Μαρούσι να μειώνει σε 35-37 στο 01:39, με επιμέρους σκορ 10-3. Ο Φουρνιέ με βολές είχε κάνει το 38-41, ωστόσο οι δύο ομάδες είχαν πάει στα αποδυτήρια ισόπαλες (41-41), με τον Κόνιαρη να ισοφαρίζει με τρίποντο.

Ο Φουρνιέ είχε πετύχει τους πρώτους τρεις πόντους του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Κόνιαρη να απαντάει με δίποντο στο 08:33 για το 43-44.Ο Γουόρντ είχε κάνει το 49-55 με τρίποντο στο 04:57, ωστόσο με σερί 8-0 από το 04:44 (Σαλάς) μέχρι το 03:44 (Ντε Σόουζα), το Μαρούσι είχε κάνει το 56-55 και είχε περάσει για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. Ο Φουρνιέ με βολές είχε βάλει ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό (62-63) στο 01:10, όμως με τρίποντο του Λούντζη, οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 65-63.

Ο Βεζένκοβ είχε σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου, με τον Ντρέχσελ να απαντάει με βολές για το 67-65 στο 08:41.Ο Εντζάι με κάρφωμα είχε ισοφαρίσει (67-67) όμως με δίποντο του Λούντζη και τρίποντο του Κόνιαρη, το Μαρούσι είχε κάνει το 72-67 στο 06:29. Με δίποντο του Μιλουτίνοφ και τρίποντο του Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει σε 72-72 στο 04:52. Ο Κασελάκης είχε κάνει το 76-74 στο 03:10, με τον Βεζένκοβ να δίνει προβάδισμα (76-77) στο 02:46, με γκολ-φάουλ. Το σκορ ήταν ισόπαλο 81-81 στα 00:14, όμως με δίποντο του Γουόρντ, ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό με 83-81.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 41-41, 65-63, 81-83

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ο Τάισον Γουόρντ με πολύ ωραία ενέργεια, σκόραρε τρία δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα.

MVP O… Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος είχε 18 πόντους (2/2 βολές, 5/7 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 34 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Νίκολα Μιλουτίνοφ, με τον Σέρβο να τελειώνει το ματς με 8 πόντους (4/5 δίποντα), 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ σε 27 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Τρομερός ο Μάξιμ Σαλάς, με 12 πόντους (2/2 βολές, 2/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα), 11 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 21 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Εμπάι Εντζάι, ο οποίος είχε 4 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1 λάθος σε 16 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Το Μαρούσι είχε περισσότερα ριμπάουντ (35-28) και περισσότερες ασίστ (25-21).

Maroussi Coach: I. PAPATHEODOROU | Assistant: D. MENOUDAKOS # PLAYERS MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST STL TO BLK (F/A) PF (F/Fls on) +/- EFF 1 J. WALKER * 28:41 11 2/12 (16.7%) 0/4 (0%) 2/8 (25.0%) 5/6 (83.3%) 0 2 2 11 4 1 0/0 3/5 -6 10 3 T. DRECHSEL III * 30:01 12 4/10 (40.0%) 2/3 (66.7%) 2/7 (28.6%) 2/2 (100%) 2 3 5 3 3 0 1/0 3/1 -6 12 6 A. KONIARIS * 28:31 14 6/9 (66.7%) 4/4 (100%) 2/5 (40.0%) 0/0 (0%) 0 0 0 1 1 3 0/0 4/2 -2 14 7 M. SALASH * 21:22 12 4/8 (50.0%) 2/5 (40.0%) 2/3 (66.7%) 2/2 (100%) 4 7 11 3 1 1 0/0 1/1 -4 22 11 L. WARE * 15:40 6 2/3 (66.7%) 2/3 (66.7%) 0/0 (0%) 2/5 (40.0%) 0 1 1 0 0 1 0/0 2/4 -5 4 9 N. TOULIATOS 10:00 3 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0 0 0 0 1 0 0/0 1/1 +4 2 10 A. KALAVROS DNP 12 K. KUANY DNP 13 G. TSAKIRIS DNP 14 L. KASELAKIS (C) 18:41 7 3/7 (42.9%) 2/4 (50.0%) 1/3 (33.3%) 0/0 (0%) 0 1 1 4 1 0 0/0 3/0 +2 7 27 M. LOUNTZIS 22:45 9 4/5 (80.0%) 3/3 (100%) 1/2 (50.0%) 0/2 (0%) 2 3 5 2 2 1 0/0 3/1 +4 12 29 S. DeSOUSA 24:18 7 3/6 (50.0%) 3/6 (50.0%) 0/0 (0%) 1/2 (50.0%) 2 4 6 1 1 2 1/0 1/3 +3 12 - Team / Coach - - - - - 1 3 4 1 0 5 -/- 0/0 - 0 - TEAM TOTALS 200:00 81 29/61 (47.5%) 18/32 (56.3%) 11/29 (37.9%) 12/19 (63.2%) 11 24 35 25 15 15 2/0 21/18 -6 98