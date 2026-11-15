Οι Βίκος Φalkons Ιωαννίνων έχουν παράπονα από τη διαιτησία κόντρα στο Μαρούσι και έχουν προχωρήσει σε 15 αναρτήσεις αμφισβήτησης φάσεων από την αναμέτρηση.

Το Μαρούσι έφυγε με το διπλό από τα Ιωάννινα, επικρατώντας των Βίκος Φalcons με 104-93, σε μια αναμέτρηση που συνοδεύτηκε από νέο ρεκόρ στη φετινή GBL. Η ομάδα του Αμαρουσίου εκτέλεσε 50 βολές από τις συνολικά 85 της αναμέτρησης, ξεπερνώντας την προηγούμενη κορυφαία επίδοση των 48, την οποία είχε καταγράψει ο Προμηθέας στο παιχνίδι με το Περιστέρι στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος.

Η ομάδα των Ιωαννίνων δεν έμεινε όμως μόνο σε αυτό. Αντιθέτως, στον πολύ ενεργό της λογαριασμό στο «Χ» (πρώην Twitter) πήγε τον σχολιασμό του παιχνιδιού ένα βήμα παραπέρα και ξεκίνησε να αναρτά με τη σειρά 15 φάσεις στις οποίες αμφισβητεί τις διαιτητικές αποφάσεις, τα φάουλ και τις βολές της ομάδας του Ηλία Παπαθεοδώρου.

Δείτε τις αναρτήσεις μέχρι στιγμής

Φάση 1/15 📼 Η φάση που οδήγησε σε 5 βολές και αποβολή Γόντικα. Στο 66-77 ήταν. Στο 66-82 τελείωσε. Εμείς απλώς βάζουμε το βίντεο. Εσείς ψηφίζετε στο poll από κάτω. 👇 #VikosFalcons #VikosΦalcons #Φalcons #Βίκος #Φάλκονς #Γιάννενα #StoiximanGBL https://t.co/EEnnUmTM5C November 15, 2026