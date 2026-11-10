H AEK καλείται να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση με τόσους τραυματίες και το Gazzetta στέκεται στο depth chart της Ένωσης μετά τις νέες ατυχίες.

Η σεζόν μοιάζει καταραμένη για την ΑΕΚ και ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα του Νοέμβρη. Οι ατυχίες δεν σταματούν για την Ένωση, κάτι που φάνηκε και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο.

Το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και έφυγε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια. Ο παίκτης πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου και χάνει το υπόλοιπο της σεζόν.

Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Δημήτρης Φλιώνης δεν ολοκλήρωσε το ματς και μετά από εξετάσεις, διαπιστώθηκε θλάση στους κοιλιακούς.

Δύσκολο το έργο του Σάκοτα με τόσες απουσίες

Η Ένωση σαρώνει πλέον την αγορά για να ενισχύσει το ρόστερ με έναν ποιοτικό ψηλό, σε πρώτη φάση και να καλύψει το τεράστιο κενό του Αμερικανού. Επίσης έχει πάντα ανοικτές τις κεραίες της και για παίκτη που μπορεί να καλέψει τη θέση του shooting guard και του small forward.

Aλλά αυτή τη στιγμή ο Σάκοτα πρέπει να πορευτεί με τους παρόντες, μέχρι να έρθουν ενισχύσεις. Και οι λύσεις πλέον έχουν λιγοστεύει επικίνδυνα. Τόσο στην περιφέρεια όσο και στη ρακέτα.

Αρχικά από την Βασίλισσα λείπουν τρία γκαρντ, πολύτιμα για τον Σάλε. Φλιώνης, Ερτέλ και Λεκαβίτσιους είναι στα... πιτς. Άρα στο «1» αναγκαστικά θα παίξει ο Κατσίβελης και ίσως και ο Λαρεντζάκης σε κάποιες περιπτώσεις.

Η απουσία του Μπράουν στο «4» θα κάνει τους Γουίλιαμς και Τσαλμπούρη να πάρουν παραπάνω λεπτά και να πρέπει να τραβήξουν κουπί. Αλλά εκεί που θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται υπερπροσπάθεια είναι στη θέση του σέντερ. Ο Τζόζεφ για καιρό είχε μόνο τον Σκορδίλη για να τον ξεκουράζει, αφού ο Φίζελ είναι εκτός από το τέλος της περσινής σεζόν.

Πλέον με τους Μπράουν, Σκορδίλη και Φίζελ στα... πιτς, ο Τζόζεφ θα επωμιστεί όλη την ευθύνη στη θέση »5». Ο Σάκοτα πρέπει να βγάλει λαγούς από το καπέλο του.

Το depth chart