Δυστυχώς το χειρότερο σενάριο επιβεβαιώθηκε. Ο Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη αχιλλείου κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η κακοδαιμονία δεν σταματά για την ΑΕΚ τη φετινή σεζόν και αυτό φάνηκε και κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο. Το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και έφυγε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια. Ο παίκτης πήγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις, εκεί όπου διαπιστώθηκε ότι έχει υποστεί ρήξη αχιλλείου. Θα χειρουργηθεί απόψε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr Ηρακλή Πατσόπουλο.

Μια πολύ σκληρή και στενάχωρη είδηση για τον Μπράουν και όλο τον οργανισμό της Ένωσης. Η Βασίλισσα αυτή τη στιγμή έχει 6 παίκτες στο ιατρικό δελτίο, αφού εκτός του Μπράουν, στα.. πιτς είναι οι Ερτέλ, Φίζελ, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους και Σκορδίλης.

Αναλυτικά

Δυστυχώς, τα χειρότερα επιβεβαιώθηκαν…

Ο άτυχος Γκρεγκ Μπράουν υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα δεξιάς ποδοκνημικής, και θα χειρουργηθεί απόψε από τον επικεφαλής του Ιατρικού Επιτελείου της ΑΕΚ ΒC, Dr Ηρακλή Πατσόπουλο, στο Mediterraneo Hospital.

Ο Αμερικανός αθλητής μας τραυματίστηκε στη διάρκεια της αναμέτρησης με Παναθηναϊκό ΑΚΤΟR, κι ενώ είχε προλάβει ν’ αγωνιστεί μόλις 8 λεπτά…

Συμπαίκτες του, προπονητές, προσωπικό και διοικούντες την ΑΕΚ ΒC στεκόμαστε στο πλευρό του Γκρεγκ.