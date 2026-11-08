Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής κόντρα στον Παναθηναϊκό, αλλά συνεχίζει να της γυρνά την πλάτη η μοίρα σε μια σεζόν που έχει χάσει το μέτρημα με τους τραυματισμούς. Ο Νίκος Καρφής γράφει.

Αν είναι η μοίρα μου σακατεμένη...

Πολλές φορές τα λόγια περιττεύουν. Η ΑΕΚ έκανε κατάθεση ψυχής κόντρα στον Παναθηναϊκό που έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ στην Ευρώπη. Πάλεψε μέχρι το τέλος και ας συνεχίζει η τύχη να της γυρνάει την πλάτη.

Είναι στενάχωρο αυτό που της συμβαίνει φέτος. Μια σεζόν που δεν σταματά να μετρά πληγές από τους αμέτρητους τραυματισμούς, ήρθε και η άτυχη στιγμή με τον Γκρεγκ Μπράουν να κάνει ακόμα πιο μαύρο το σύννεφο που υπάρχει πάνω από την Ένωση από το ξεκίνημα της σεζόν.

Ευχέλαιο και γρήγορα

Η ΑΕΚ χρειάζεται αλλαγές στο ρόστερ για να φτιάξει την εικόνα της, όχι κόντρα στον Παναθηναϊκό που ήταν συγκινητική, αλλά σε πολλά από τα προηγούμενα ματς. Αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζεται να κάνει ένα ευχέλαιο. Και γρήγορα.

Δεν πρέπει να καθυστερήσει. Αυτά που γίνεται τη φετινή σεζόν, δεν υπάρχουν. Είναι τσακωμένη με την... τύχη η Ένωση στα θέματα των τραυματισμών. Το είπε και ο Σάκοτα.

«Σκεφτόμουν να βρω μια χρονιά ανάλογη αλλά δεν έβρισκα. Δεν είναι το θέμα μόνο το παιχνίδι αλλά λείπουν και στην προπόνηση. Δεν θυμάμαι πραγματικά. Κάθε φορά παρακαλάμε να μην συμβεί κάτι και συμβαίνει. Περνάμε δύσκολες στιγμές και χάσμα κάποια παιχνίδια κανείς δεν βλέπει ότι έλειπαν δύο βασικοί χειριστές και όλες οι ατυχίες που έγιναν παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα. Πιστεύω περισσότερο στη δουλειά», είπέ ο Σάλε.

Δεν έχει από που να πιαστεί η ΑΕΚ. Από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, βασανίζεται από όλα αυτά τα θέματα τραυματισμών. Υπήρχαν μέρες που ο Σάκοτα δεν είχε αρκετούς παίκτες για να κάνει προπόνηση.

Ο Φίζελ δεν έχει παίξει λεπτό φέτος και ούτε έκανε προετοιμασία. Ο υπέροχος τύπος, αυτός ο καλόψυχος γίγαντας που ακούει στο όνομα Γκρεγκ Μπράουν πριν λίγο καιρό επέστρεψε στη δράση, αλλά η μοίρα ήταν σκληρή. Τραυματισμός στον αχίλλειο και αν επιβεβαιωθούν τα χειρότερα, θα επιστρέψει από τη νέα σεζόν.

Ο Ερτέλ πρόλαβε να παίξει λίγα ματς και υπέστη θλάση στη γάμπα. Ο Σκορδίλης είναι στα... πιτς όπως και ο Λεκαβίτσιους. Ο Γουίλιαμς έχασε μέρος της προετοιμασίας, ενώ ο Φλιώνης αποχώρησε από το ματς με τον Παναθηναϊκό με θέμα στους κοιλιακούς και μένει να δούμε πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει.

Αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει έξι παίκτες στο ιατρικό δελτίο και ο Σάκοτα καλείται να βγάζει λαγούς από το καπέλο συνεχώς. Δεν ξέρω που θα πάει αυτο, αλλά ελπίζω να σταματήσει όλο αυτό για τους τραυματισμούς.

Σε μια σεζόν που ξεκίνησε με δυσκολίες και συνεχίζεται με τον ίδιο τρόπο, η ΑΕΚ πρέπει να βρει τη δύναμη να αντέξει. Γιατί πλέον οι επιλογές (με τόσους τραυματίες) είναι ελάχιστες και απαιτείται και ενίσχυση.

Αλλά πως θα γίνει αυτό, όταν σε κάθε ματς χάνεις 1-2 παίκτες λόγω τραυματισμού;

O Mπράουν είναι ένας φοβερός τύπος, ένα καλόψυχο παιδί, πάντα με το χαμόγελο στο στόμα. Όλοι δίπλα του, μακάρι να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δύναμη στον Γκρεγκ, σε αυτό τον υπέροχο άνθρωπο.

H κορυφαία φετινή εμφάνιση

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την κορυφαία εμφάνιση φέτος. Μπορεί να ηττήθηκε με 9 από τον Παναθηναϊκό, αλλά μέχρι το 38' το ματς ήταν θρίλερ και η Ένωση το διεκδικούσε. Η Ένωση μπήκε στο ματς με φοβερή ορμή και βρήκε καλές εκτελέσεις, δημιουργώντας θέματα στο τριφύλλι.

Η παρουσία του Παναθηναϊκού έκανε και τον Ομπράντοβιτς έξαλλο αρκετές φορές. Η Βασίλισσα μπήκε διαβασμένη στο ματς και πήγε στο ημίχρονο στο +3 με την τριποντάρα του Μπάρτλεϊ. Σε έν ημίχρονο που της έτυχε ο σοβαρός τραυματισμός του Μπράουν, ενώ και ο Φλιώνης έπαιξε ελάχιστα λόγω προβλήματος στους κοιλιακούς.

Η Ένωση θα μπορούσε να το πάρει αυτό το ματς, αν ήταν πιο εύστοχη στις βολές και αν έκανε καλύτερη δουλειά στο μαρκάρισμα του Μπάντιο που είχε 6/7 τρίποντα και 25 πόντους. Ο Τζόζεφ δημιούργησε πολλά θέματα στους ψηλούς των πράσινων, αλλά μετά τον τραυματισμό του Μπράοουν, έμεινε μόνος του στη ρακέτα! Πόσο να αντέξει.

Ρόλο έπαιξε και η αστοχία, αφού η Ένωση είχε 24/56 σουτ στο ματς. Για άλλη μια φορά δεν παίρνει τη βοήθεια που θα ήθελε από τους παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο. Το τριφύλλι είχε 43, η ΑΕΚ μόλις 22.

Ο Παναθηναϊκός είχε 8 παραπάνω πόντους από αιφνιδιασμό. Μπροστάρης Μπάρτλεϊ για την ΑΕΚ, πολλές λύσεις ο Λαρεντζάκης και ο Τζόζεφ.

Εν κατακλείδι, η ΑΕΚ έχει αρκετά να κρατήσει από την εμφάνιση και σίγουρα την άρνηση της να παραδοθεί μέχρι το τέλος. Έδωσε μάχη παρά τις ατυχίες (Μπράουν, Φλιώνης). Και φυσικά έχει μπροστά της να φτιάξει και ορισμένα κακώς κείμενα που συνεχίζουν να την ταλαιπωρούν.

Χρειάζεται στήριξη από τον κόσμο

Άφησα τελευταίο το κομμάτι του κόσμου

Είναι λυπηρό και σίγουρα δεν αξίζει στους παίκτες και τον Σάκοτα αυτή η προσέλευση. Η ΑΕΚ είναι τεράστια ομάδα, όπως και ο λαός της. Φαίνεται στο ποδόσφαιρο που πάντα το γήπεδο είναι γεμάτο. Πάνω από 30.000 κόσμο. Κόντρα στο τριφύλλι, δεν ξέρω αν έφτασαν τους 2.000 οι οπαδοί που βρέθηκαν στις κερκίδες.

Όσοι πήγαν γήπεδο, προσπάθησαν να σπρώξουν την ομάδα και από τη δεύτερη περίοδο και μετά, έφτιαξαν όμορφη ατμόσφαιρα. Αλλά αλλιώς να έχεις 1.500 άτομα και αλλιώς 5.000. Ακόμα δεν μιλάω για 8-9.000 γιατί δεν φτάνουμε καν τις 3.000 στα ματς.

Πρέπει να αλλάξει άμεσα αυτό. Είναι σε πολύ δύσκολη φάση η ΑΕΚ όλους αυτούς τους τραυματισμούς και με τις ήττες το τελευταίο διάστημα.

Η ιστορία με τη SUNEL Arena και τον Ολυμπιακό έχει πληγώσει πολύ κόσμο και τους καταλαβαίνω. Αλλά δεν υπάρχει λόγος να τιμωρούνται οι παίκτες και ο Σάκοτα. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει ανάγκη τη στήριξη του κόσμου της, παραπάνω από κάθε άλλη φορά!