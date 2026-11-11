Ο Τομά Ερτέλ δεν προπονήθηκε την Τετάρτη (11/11) παραμένοντας αμφίβολη η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με την Δόξα Λευκάδας για την GBL.

Τα προβλήματα στην ΑΕΚ είναι πολλά. Και αν μη τι άλλο «πονοκεφαλιάζουν» και με το... παραπάνω τον Ντράγκαν Σάκοτα ενόψει των αγώνων που έρχονται.

Φυσικά το τελευταίο «χτύπημα» ήταν ο σοβαρός τραυματισμός του Γκρεγκ Μπράουν, ενώ ακόμα παραμένει στον... αέρα η συμμετοχή του Ερτέλ στο επόμενο παιχνίδι της ομάδας.

Ο Γάλλος πόιντ γκαρντ δεν κατάφερε να προπονηθεί ούτε την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να παραμένει αμφίβολη συμμετοχή του στην σαββατιάτικη αναμέτρηση (14/11) με την Δόξα Λευκάδας.

Τα επόμενα 24ωρα θα φανεί κατά πόσο θα μπορέσει να ακολουθήσει το κανονικό πρόγραμμα των προπονήσεων και το αν θα λύσει, έστω και για λίγο, τα χέρια του «Σάλε».