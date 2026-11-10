Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της ΑΕΚ που έφτασε τους 350 πόντους στο BCL.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Αμερικανός σταρ της Ένωσης έγινε ο τρίτος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου που έφτασε τους 350 πόντους στο Basketball Champions League.

Έτσι ο Μπάρτλεϊ, μπήκε σε ένα πολύ κλειστό κλαμπ παικτών, που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Το ανδραγάθημά του είναι ακόμα πιο βαρυσήμαντο αν σκεφτεί κανείς ότι οι άλλοι δύο είναι οι Κιθ Λάνγκφορντ και Κέβιν Πάντερ, δύο «φονικοί» σκόρερ ενστίκτου. Η διοργανώτρια αρχή έκανε ειδική μνεία στο κατόρθωμα του Μπάρτλεϊ, φιλοξενώντας στο αφιέρωμά της δηλώσεις των Λάνγκφορντ και Ντράγκαν Σάκοτα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λάνγκφορντ:

«Αυτό που παρατήρησα αμέσως, όταν είδα για πρώτη φορά τον Φρανκ να παίζει, είναι ότι επιδιώκει να σκοράρει. Όταν παίρνει την μπάλα στα χέρια του, οι προθέσεις του, είναι ξεκάθαρες: “Πού είναι το κενό; Πού είναι η ευκαιρία μου;”. Πρέπει να διαθέτεις αυτό το χαρακτηριστικό, αν είσαι σκόρερ. Κάποιοι παίκτες χρησιμοποιούν το σκριν απλώς για να υποδεχτούν την μπάλα, να δημιουργήσουν μια φάση, ή να παίξουν ένα πικ-εν-ρολ. Ένας σκόρερ, αντίθετα, αξιοποιεί τις κινήσεις του και κάθε ντρίμπλα ως ευκαιρία. Ο Φρανκ διαθέτει σίγουρα αυτά τα ένστικτα.



Μερικές φορές, υπάρχουν παίκτες που μπορούν να σκοράρουν και να βάζουν καλάθια, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι καλοί σουτέρ. Υπάρχει διαφορά σε αυτό. Ο Φρανκ, όμως, ξέρει να σουτάρει. Αν ένας προπονητής, τον ήθελε για να περιμένει στη γωνία και να εκτελεί αμέσως μόλις πάρει την μπάλα, θα μπορούσε να το κάνει άνετα. Δείχνει άνετος σουτάροντας από μεγαλύτερη απόσταση από το καλάθι. Το γεγονός ότι είναι πρόθυμος και ικανός σουτέρ, φέρνει την άμυνα σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν διαθέτει εξαιρετικά αθλητικά προσόντα, ούτε είναι απαραίτητα πολύ ψηλός, αλλά η ικανότητά του, στο σουτ, τον ανεβάζει σε ένα άλλο επίπεδο».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάκοτα:

«Ήταν πάντα πολύ υποτιμημένος ως σκόρερ, επειδή κανείς δεν ασχολούνταν πραγματικά μαζί του. Όταν ο ΠΑΟΚ επένδυσε σε αυτόν (σ.σ. τη σεζόν 2024-25), τα πράγματα άλλαξαν. Ακόμη και σε αυτή την ηλικία, είναι ένας από τους πιο πειθαρχημένους παίκτες που έχω προπονήσει ποτέ. Είναι διαρκώς έτοιμος να μάθει και να εξελιχθεί, προσθέτοντας νέα στοιχεία στο παιχνίδι του και προσαρμοζόμενος σε μεγαλύτερες ευθύνες και ρόλους. Θέτει το εκτελεστικό του ταλέντο στην υπηρεσία των ομαδικών στόχων. Είναι γεννημένος σκόρερ, με έμφυτο ένστικτο για το καλάθι, αλλά προτιμά να είναι χρήσιμος για την ομάδα. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις τον ιδανικό παίκτη, αλλά εκείνος είναι ουσιαστικά τέλειος, τόσο εντός, όσο και εκτός παρκέ. Είναι το παιδί που θα ήθελε ο καθένας να έχει. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος, όλοι τον συμπαθούν. Έχουμε πολλές όμορφες αναμνήσεις μαζί, αλλά η πιο ξεχωριστή ήταν αναμφίβολα η νίκη στον τρίτο αγώνα εναντίον της Χοβεντούτ Μπανταλόνα, όπου ανέλαβε κρίσιμες αρμοδιότητες».