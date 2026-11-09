ΑΕΚ: Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για το ματς με τη Δόξα Λευκάδας Elabet
Η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τη Δόξα Λευκάδας Elabet (14/11, 17:00, LIVE στο Gazzetta) στη SUNEL Arena για την 7η αγωνιστική της GBL και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ ανακοίνωσε πως ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς. Ο Δικέφαλος Αετός θα επιδιώξει να πετύχει την τρίτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:
«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τη Δόξα Λευκάδας Elabet.
Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 17:00, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της GBL.
Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.
– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).
ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ».
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