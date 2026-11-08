O Aντώνης Κόνιαρης βρήκε στόχο λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σε ένα φοβερό τρίποντο.

Το Μαρούσι έχει βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό στο ματς της GBL. Με τον καλύτερο τρόπο έκλεισε το ημίχρονο για την ομάδα του Παπαθεοδώρου. Ο Αντώνης Κόνιαρης είπε την τελευταία λέξη πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια. Ο Έλληνας γκαρντ με ένα μεγάλο τρίποντο ισοφάρισε το ματς, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο στους Πειραιώτες για να εκδηλώσουν επίθεση πριν το ημίχρονο (41-41).

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