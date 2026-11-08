Σε ένα πολύ σπουδαίο ματς στη SUNEL Arena, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 83-74 της εξαιρετικής ΑΕΚ με κορυφαίο Μπάντιο. Ένα ματς που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπράουν στον αχίλλειο.

Σε μια ματσάρα στη SUNEL Arena, ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε πολύ κόντρα στην εξαιρετική ΑΕΚ, αλλά στο τέλος επικράτησε με 83-74. Στο 5-1 οι πράσινοι, στο 2-4 έπεσε η Ένωση σε μια αναμέτρηση που επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Μπράουν στον αχίλλειο.

Για την ομάδα του Ομπράντοβιτς, ο Φρανσίσκο είχε 14 και ο Μπάντιο με 25 ήταν κορυφαίος. Για το σύνολο του Σάκοτα ο Λαρεντζάκης μέτρησε 13 πόντους και ο Τζόζεφ 13, με τον Μπάρτλεϊ να έχει 19.

Σε μια ανύποπτη στιγμή, ο Μπράουν στάθηκε άτυχος λίγο πριν το ημίχρονο. Το δεξί του πόδι κόλλησε στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και έφυγε κουτσαίνοντας για τα αποδυτήρια, με τον οργανισμό της Ένωσης να είναι σε αναμμένα κάρβουνα, αφού ο τραυματισμός είναι στον αχίλλειο. Ο παίκτης πηγε στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Ο Μπάρτλεϊ έβαλε το καλάθι του ματς με τρίποντο από το κέντρο στο τέλος της δεύτερης περιόδου.

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Το ματς

Η ΑΕΚ μπήκε καλά στο ματς και με τους Μπάρτλεϊ και Τζόζεφ προηγήθηκε με 6-0 στο 2', κάτι που έκανε έξαλλο τον Ομπράντοβιτς. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βρει λύσεις σε άμυνα και επίθεση, με τον Φλιώνη να γράφει το 8-0. Ο Φρανσίσκο με 5 πόντους σε λίγα δευτερόλεπτα, έκανε το 11-5 στα μέσα της πρώτης περιόδου κόντρα στην Ένωση που ξεκίνησε με 5/5 σουτ. Ο Λαρεντζάκης με παλικαρίσια προσπάθεια έκανε το 18-9 στο 8'. Ο Μπάντιο μείωσε σε 18-14 άμεσα.

Ο Λαρεντζάκης σκόραρε με τρίποντο για το 24-17, αναγκάζοντας τον Ομπράντοβιτς να καλέσει timeout στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου. Το floater του Μπόνγκα έφερε το ματς σε απόσταση τριπόντου για το 24-21 στο 13'. Ο Μπράουν με γκολ-φάουλ έγραψε το 29 -26 στα μέσα του δεύτερου δεκαλέπτου. Με το τρίποντο του Μπάντιο πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο ματς ο Παναθηναϊκός στο 17'. Λίγο πριν το τέλος όλοι πάγωσαν, αφού ο Μπράουν σε μια ανύποπτη στιγμή, είδε το δεξί του πόδι να κολλά στο παρκέ. Αμέσως σηκώθηκε και κουτσαίνοντας έφυγε για τα αποδυτήρια, με την Ένωση να ενημερώνει για τραυματισμό στον αχίλλειο και τον παίκτη να πηγαίνει στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με τον Νόλεϊ να γράφει το 53-47 στα μέσα της δεύτερης περιόδου. Με το τρίποντο του Μπάντιο ο Παναθηναϊκός έκανε το 55-57 στο 28'. Το δεκάλεπτο τελείωσε στο 55-58, με τις άμυνες να κυριαρχούν στις τελευταίες επιθέσεις του δεκαλέπτου.

Ο Λαρεντζάκης σκόραρε με ωραίο μπάσιμο για το 57-58 στο ξεκίνημα της περιοδου. Ο Μπάντιο έκανε το 57-63 στο 32'. Ο Μπάρτλεϊ με τρίποντο μείωσε σε 64-66. Ο Μπόνγκα έκανε το 69-78 στο 36, αλλά ο Τζόζεφ έγραψε το 71-78, δύο λεπτά πριν το τέλος. Ο Μπάντιο έκρινε το ματς με τρίποντο για το 74-83, φτάνοντας τους 25 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-14, 40-37, 55-58, 74-83

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… ο Παναθηναϊκός έβαλε μεγάλα σουτ στα τελευταία λεπτά, ενώ μέτρησε 14/28 τρίποντα.

MVP O… Μπάντιο με 25 πόντους και 6/7 τρίποντα.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Φρανσίσκο και Χέιζ Ντέιβις με 14 πόντους.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Μπάρτλεϊ τελείωσε με 19 πόντους. Καλό ματς και οι Λαρεντζάκης και Τζόζεφ με 13 πόντους.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Νόλεϊ που είχε 8.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 6/7 τρίποντα του Μπάντιο

Τα ομαδικά στατιστικά:

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB Coach: D. Sakota | Assistant: S. Mijovic MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 3 L. Nolley II * 33:59 8 2/11 18% 1/6 16% 1/5 20% 3/6 50% 4 2 6 9 1 2 4 0 -6 13 7 D. Flionis * 14:10 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 1 3 1 0 0 2 3 20 D. Williams * 28:29 9 3/7 42% 1/2 50% 2/5 40% 1/2 50% 0 5 5 0 1 0 1 0 0 10 23 N. Joseph * 31:56 13 4/4 100% 4/4 100% 0/0 0% 5/11 45% 0 2 2 3 4 1 0 1 -2 12 24 F. Bartley * 35:31 19 6/14 42% 2/3 66% 4/11 36% 3/4 75% 0 5 5 6 2 2 2 0 -6 21 2 G. Brown III 08:10 5 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 1/3 33% 1 1 2 0 0 0 1 0 -6 4 4 D. Katsivelis 19:38 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 2 2 2 4 4 0 0 -6 2 5 G. Larentzakis 19:17 13 5/9 55% 4/6 66% 1/3 33% 2/3 66% 0 0 0 1 3 1 0 1 -13 9 16 S. Gymnopoulos 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 V. Chartonas 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 G. Tsalmpouris 08:49 0 0/2 0% 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 2 0 0 0 -8 -1 Team / Coach 2 4 6 1 0 TOTAL 200 74 24/56 42% 14/28 50% 10/28 35% 16/31 51% 9 22 31 22 21 11 8 2 79