ΑΕΚ: Τραυματισμός στον αχίλλειο ο Μπράουν, στο νοσοκομείο για εξετάσεις
Ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε άτυχος σε μια ανύποπτη φάση, είδε το δεξί του πόδι να κολλάει στο παρκέ. Ο ψηλός της Ένωσης που έπιανε το σημείο που είναι ο αχίλλειος, σηκώθηκε, και αμέσως έφυγε για τα αποδυτήρια, στο ένα πόδι κουτσαίνοντας.
Η ΑΕΚ με ενημέρωση της, γνωστοποίησε πως ο τραυματισμός είναι στον αχίλλειο του δεξιού ποδιού του και ο παίκτης θα πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Οι σκέψεις όλων στον Γκρεγκ!
Τα όσα έγραψε η ΑΕΚ για τον τραυματισμό του Μπράουν
Αν είναι δυνατόν…
Ο Greg Brown τραυματίστηκε στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού στη διάρκεια του αγώνα με Παναθηναϊκό AKTOR, και θα διακομισθεί στο Μeditteraneo Hospital, προκειμένου για πλήρη ιατρικό έλεγχο.
Η ανησυχία μας πρόδηλη…
Οι σκέψεις μας μαζί σου, Greg!
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