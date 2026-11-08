Η ΑΕΚ ενημέρωσε πως ο Γκρεγκ Μπράουν τραυματίστηκε στον αχίλλειο του δεξιού ποδιού και έφυγε για το νοσοκομείο.

Ο Γκρεγκ Μπράουν στάθηκε άτυχος σε μια ανύποπτη φάση, είδε το δεξί του πόδι να κολλάει στο παρκέ. Ο ψηλός της Ένωσης που έπιανε το σημείο που είναι ο αχίλλειος, σηκώθηκε, και αμέσως έφυγε για τα αποδυτήρια, στο ένα πόδι κουτσαίνοντας.

Η ΑΕΚ με ενημέρωση της, γνωστοποίησε πως ο τραυματισμός είναι στον αχίλλειο του δεξιού ποδιού του και ο παίκτης θα πάει στο νοσοκομείο για εξετάσεις. Οι σκέψεις όλων στον Γκρεγκ!

Τα όσα έγραψε η ΑΕΚ για τον τραυματισμό του Μπράουν

Αν είναι δυνατόν…

Ο Greg Brown τραυματίστηκε στον αχίλλειο του δεξιού του ποδιού στη διάρκεια του αγώνα με Παναθηναϊκό AKTOR, και θα διακομισθεί στο Μeditteraneo Hospital, προκειμένου για πλήρη ιατρικό έλεγχο.

Η ανησυχία μας πρόδηλη…

Οι σκέψεις μας μαζί σου, Greg!