Ηρακλής - Παναθηναϊκός: «Άναψαν» τα αίματα, η φάση που ζήτησε πέναλτι το «τριφύλλι»
Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τον Ηρακλή να προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0 στο «Καυτανζόγλειο», αλλά τους «πράσινους» να διαμαρτύρονται για περίπτωση πέναλτι στην τελευταία φάση του πρώτου 45λεπτου.
Στο 45+2' ο Ταμπόρδα έκανε τη σέντρα από τα όρια της περιοχής, ο Τεττέη πήδηξε για την κεφαλιά, με τον Αθανασιάδη να επεμβαίνει με γροθιές και να απομακρύνει, γκρεμίζοντας παράλληλα και τον Έλληνα φορ.
Ο τελευταίος διαμαρτυρήθηκε έντονα πως ο κίπερ του «Γηραιού» τον βρήκε στο κεφάλι και αυτό προκάλεσε τη δημιουργία μίας έντασης μεταξύ τους, η οποία έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων.
Η φάση που ο Παναθηναϊκός ζήτησε πέναλτι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.