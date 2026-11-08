Στο φινάλε του πρώτου μέρους ανέβηκε η «θερμοκρασία» στο Καυτανζόγλειο, όταν μετά από μία μονομαχία, Τεττέη και Αθανασιάδης είχαν μία αψιμαχία, με τον πρώτο να ζητάει πέναλτι και τον δεύτερο να τον αμφισβητεί.

Το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου βρήκε τον Ηρακλή να προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0 στο «Καυτανζόγλειο», αλλά τους «πράσινους» να διαμαρτύρονται για περίπτωση πέναλτι στην τελευταία φάση του πρώτου 45λεπτου.

Στο 45+2' ο Ταμπόρδα έκανε τη σέντρα από τα όρια της περιοχής, ο Τεττέη πήδηξε για την κεφαλιά, με τον Αθανασιάδη να επεμβαίνει με γροθιές και να απομακρύνει, γκρεμίζοντας παράλληλα και τον Έλληνα φορ.

Ο τελευταίος διαμαρτυρήθηκε έντονα πως ο κίπερ του «Γηραιού» τον βρήκε στο κεφάλι και αυτό προκάλεσε τη δημιουργία μίας έντασης μεταξύ τους, η οποία έληξε με την παρέμβαση των ψυχραιμοτέρων.