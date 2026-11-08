Bundesliga: Η Λεβερκούζεν λύγισε με 2-1 την Κολωνία και επέστρεψε στις νίκες

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επέστρεψε στις νίκες στη Bundesliga, επικρατώντας με 2-1 της Κολωνίας, για την 9η αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

Με νίκη 2-1 έφυγε η Μπάγερ Λεβερκούζεν από την έδρα της Κολωνίας, για την 9η αγωνιστική της Bundesliga.

Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με το «καλημέρα» με την προσπάθεια του Σικ μέσα από την περιοχή, ο Σβάμπε τον σταμάτησε, ενώ αμέσως μετά ο κίπερ των γηπεδούχων απέκρουσε και το σουτ του Τίλμαν από κοντά.

Ωστόσο το γκολ δεν άργησε να έρθει και τρία λεπτά αργότερα, ο Γκαρθία με ένα υπέροχο σουτ έγραψε το 0-1 για τη Λεβερκούζεν. Η Κολωνία προσπάθησε να αντιδράσει στο 10' με τον Μάινα, η προσπάθειά του όμως κόπηκε.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Λεβερκούζεν συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο τέρμα και στο 62', ο Σικ είχε την ευκαιρία να γράψει το 0-2 με σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Σβάμπε ήταν και πάλι εκεί, ενώ ο πρώτος βρήκε δίχτυα στο 82', το γκολ όμως δεν μέτρησε για χέρι.

Ο ίδιος τελικά τα κατάφερε στο 85', πήρε την πάσα στην περιοχή από τον Μάσα και με ένα ωραίο τελείωμα διπλασίασε τα τέρματα για τη Λεβερκούζεν, ενώ οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 90+2' με τον Σαΐντ Ελ Μάλα να διαμορφώνει το τελικό 1-2.