Basketgate: Η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά όσων διώκονται για χειραγώγηση αγώνων
Όπως είχε προαναγγείλει και σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για χειραγώγηση αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες και κατά παντός άλλου υπευθύνου, μετά από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί και αναφέρονται και σε αγώνες της με τον Προμηθέα, επιφυλασσόμενη για κάθε ηθική και υλική βλάβη που έχει υποστεί.
Kατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις της και επανάφερε προς εξέταση την αναφορά/ καταγγελία της, που είχε υποβάλλει ήδη από το 2022.
Παρόντες στα Δικαστήρια της Ευέλπιδων ήταν η ομάδα των νομικών της ΚΑΕ και ο Μάκης Αγγελόπουλος. Η κατάθεση έγινε στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου τμήματος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.