Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για χειραγώγηση αγώνων, έκανε το πρωί της Δευτέρας (2/11) η ΚΑΕ ΑΕΚ.

Όπως είχε προαναγγείλει και σε πρόσφατη ανακοίνωσή της, η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσε το πρωί της Δευτέρας δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για χειραγώγηση αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες και κατά παντός άλλου υπευθύνου, μετά από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί και αναφέρονται και σε αγώνες της με τον Προμηθέα, επιφυλασσόμενη για κάθε ηθική και υλική βλάβη που έχει υποστεί.

Kατατέθηκε αναλυτικό υπόμνημα για τις θέσεις της και επανάφερε προς εξέταση την αναφορά/ καταγγελία της, που είχε υποβάλλει ήδη από το 2022.

Παρόντες στα Δικαστήρια της Ευέλπιδων ήταν η ομάδα των νομικών της ΚΑΕ και ο Μάκης Αγγελόπουλος. Η κατάθεση έγινε στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου τμήματος, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.