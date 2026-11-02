ΑΕΚ: Προπονήθηκαν Γουίλιαμς και Νόλεϊ, θα κληθεί σε απολογία ο πρώτος
Η ΑΕΚ ανεβάζει ρυθμούς ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Σζομπαθέλι (04/11, 19:00 LIVE από το Gazzetta), με τους Ντέρικ Γουίλιαμς και Λάντερ Νόλεϊ να προπονούνται κανονικά.
Μάλιστα ο Γουίλιαμς, αναμένεται να κληθεί σε απολογία λόγω του πειθαρχικού παραπτώματος που είχε υποπέσει. Όσον αφορά τον Νόλεϊ, ξεπέρασε τα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας που τον ταλαιπωρούσαν και είναι εκ νέου στη διάθεση του Ντράγκαν Σάκοτα.
Εκτός από τη σημερινή (02/11) προπόνηση έμεινε ο Γάιος Σκορδίλης, με ενοχλήσεις στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο.
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