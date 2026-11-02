Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναμένεται να στείλει εγγράφως την κατάθεσή του στον Τακτικό Ανακριτή αναφορικά με την υποστήριξη της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για το Basketgate.

Μετά την παρουσία του Μάκη Αγγελόπουλου και των νομικών της ΚΑΕ ΑΕΚ στην Ευελπίδων και ο προπονητής της Ένωσης, Ντράγκαν Σάκοτα, πρόκειται να στείλει εγγράφως την κατάθεσή του στον Τακτικό Ανακριτή του 9ου τμήματος αναφορικά με τη δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας κατά των προσώπων που διώκονται για χειραγώγηση αγώνων με δωροδοκίες και δωροληψίες και κατά παντός άλλου υπευθύνου, μετά από όσα έχουν δημοσιοποιηθεί και αναφέρονται και σε αγώνες της με τον Προμηθέα.

H Ένωση ήταν η πρώτη ομάδα που είχε θίξει τα κακώς κείμενα του ελληνικού μπάσκετ από το 2022 και θα συνεχίσει τον αγώνα της μέχρι την τελική δικαίωση της, αφού πάντα ζητά διαφάνεια, ισονομία και νόμιμες διαδικασίες.