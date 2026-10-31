Η ΑΕΚ προβλημάτισε για άλλη μια φορά με την εικόνα της και ο Νίκος Καρφής στέκεται στις άμεσες αλλαγές που έχει ανάγκη η Ένωση για να ξεφύγει από τη... μαυρίλα.

Το φοβόμουν το ματς με τον Βίκο, βλέποντας τις απουσίες της ΑΕΚ. Και δυστυχώς η Ένωση για άλλο ένα ματς πήρε κάτω από τη... βάση. Σε άλλο ένα παιχνίδι προβλημάτισε με την απόδοση της και ηττήθηκε δίκαια.

Η Ένωση είναι σε κακό φεγγάρι το τελευταίο διάστημα και έχει θέματα σε άμυνα και επίθεση. Δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Οι Γιαννιώτες το εκμεταλλεύτηκαν και έγραψαν ιστορία στη GBL. Η ομάδα του Σάκοτα πρέπει να διορθώσει τα κακώς κείμενα άμεσα γιατί δεν υπάρχει χρόνος.

Δεν μιλάμε για ένα κακό ματς από το ξεκίνημα της σεζόν. Δυστυχώς έχουν μαζευτεί πολλά και ορισμένοι παίκτες του ρόστερ δείχνουν πως δεν μπορούν να βοηθήσουν. Όπως είπε και ο Σάκοτα μετά το τέλος του ματς, είναι μια εμφάνιση ντροπή.

Άμεσα αλλαγές και βελτίωση της απογοητευτικής εικόνας

Η ΑΕΚ ήταν μετριότατη κόντρα στη Σαλόν και ας νίκησε. Ήταν απογοητευτική απέναντι στον Άρη στο Αλεξάνδρειο και στον διασυρμό από την Άντβερπ στη Sunel Arena. Απέναντι στη Μύκονο είχε τα θέματα της, αλλά στο τέλος έστω και δύσκολα πήρε τη νίκη. Για να έρθει το... κερασάκι στην τούρτα των κακών εμφανίσεων απέναντι στον Βίκο.

Σύμπτωση επαναλβανόμενη πάει να είναι σύμπτωση. Ελπίζω να μην γίνει συνήθεια αυτή η εικόνα. Η ΑΕΚ πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της και να συνέλθει άμεσα. Γιατί ακολουθεί ένα πολύ κρίσιμο ματς με την Σομπατέλι (ειδικά μετά την βαριά ήττα από την Αντβέρπ) και μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena.

Δεν υπάρχει χρόνος για κλάματα. Χρειάζεται δουλειά, βελτιώση και σίγουρα αλλαγές. Ναι έχει ελαφρυντικά η ΑΕΚ αλλά απαγορεύεται να σταθεί σε αυτά. Δεν έπαιξαν οι Νόλεί, Γουίλιαμς (πειθαρχικό παράπτωμα), αλλά και οι Φίζελ και Ερτέλ λόγω προβλημάτων τραυματισμών. Έχασε νωρίς στο ματς τον Μπράουν με πέντε φάουλ, ενώ πέντε λεπτά πριν το τέλος γύρισε αστράγαλο ο Μπάρτλεϊ που τελικά γύρισε στο ματς στο τέλος. Ακόμα κι έτσι όμως δεν είναι εικόνα αυτή που παρουσιάζει η Ένωση.

Έχει προαναγγείλει αλλαγές ο Σάκοτα και σίγουρα θα γίνουν. Αλλά η Ένωση πρέπει να βιαστεί και να μην λαθέψει. Οι επιλογές του Νόλεϊ και του Γουίλιαμς δείχνουν να μην βγαίνουν και θεωρώ πως μετράμε αντίστροφα για την αποχώρηση και την αντικατάσταση τους. Εκεί πάει το πράγμα. Δεν δίνουν στην Ένωση αυτά για τα οποία αποκτήθηκαν.

Ο Νόλεϊ ήρθε στην ΑΕΚ ως δεύτερος σκόρερ στη Γαλλία πέρυσι, με τους ανθρώπους της ομάδας να περιμένουν να πάρει... σπίτι του τη φανέλα του βασικού στο «3». Κάτι τέτοιο όμως δεν έγινε, με τον παίκτη να μην μπορεί να ανταπκριθεί στις απαιτήσεις. Το ίδιο ισχύει και με τον Γουίλιαμς που δεν έχει βοηθήσει τη Βασίλισσα.

Το ρόστερ δείχνει να έχει αρκετές ελλείψεις και απαιτούνται δύσκολες αποφάσεις για να γυρίσει το τσιπάκι. Γιατί η σεζόν είναι κρίσιμη και έρχονται πολύ δύσκολα ματς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν φτάνει να γίνουν μόνο προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ, απαιτείται βελτίωση της εικόνας και των υπολοίπων παικτών. Γιατί μέχρι στιγμής η ΑΕΚ δεν στέκεται στο ύψος της περίστασης.

Σαν να μην πέρασε μια... μέρα

Από το ξεκίνημα της σεζόν οι εμφανίσεις της ΑΕΚ προκαλούν προβληματισμό. Μόνο με τον ΠΑΟΚ ήταν καλή αμυντικά, ωστόσο η αδυναμία να ανταποκριθεί στον επιθετικό τομέα κόστισε τη νίκη.

Κόντρα στον Βίκο δεν άλλαξαν πολλά σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα ματς. Η Ένωση είχε πολλά κενά στην άμυνα της και δυσκολεύτηκε πολύ και με τις συνεργασίες και την επιθετική της λειτουργία.

Όταν δέχεσαι 95 πόντους από τον θαρραλέο αλλά άπειρο Βίκο, τότε σίγουρα υπάρχει πρόβλημα. Η άμυνα της Ένωσης θέλει πολλή δουλειά και πρέπει όλοι να σταθούν στο ύψος της περίστασης. Δεν υπάρχουν σταθερές, δεν υπάρχουν διδυμα που... κλειδώνουν τον αντίπαλο όπως ήταν πέρυσι ο Μπράουν με τον Γκρέι στη ρακέτα.

Και κόντρα στον Βίκο η διαφορά πόντων από τον πάγκο ήταν χαώδης. Είχε 51 ο Βίκος και 23 η ΑΕΚ. Μεγάλη αστοχία με 31/71 σουτ. Ακόμα και οι αιφνιδιασμοί που ήταν δυνατό στοιχείο της ΑΕΚ τα προηγούμενα χρόνια, έχουν... κολλήσει φέτος. Μόλίς 8 πόντους στο ανοιχτό γήπεδο η ΑΕΚ απέναντι στην ομάδα από τα Γιάννενα.

Σάκοτα και παίκτες πρέπει να μάθουν από τα λάθη τους στα προηγούμενα ματς και να παρουσιάσουν μια ΑΕΚ αλλαγμένη προς το καλύτερο. Προς το πολύ καλύτερο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η σεζόν, αλλά η ΑΕΚ έχει την εμπειρία, τον προπονητή και τους παίκτες για να το... γυρίσουν.

Αλλά αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Οι τελευταίες εμφανίσεις έχουν χτυπήσει πολλά καμπανάκια και καλό θα είναι να σταματήσει κάπου η κατηφόρα.

ΥΓ: Η απουσια του Ερτέλ βγάζει... μάτι, η ομάδα έχει χάσει τον προσανατολισμό της στην επίθεση.

ΥΓ 1: Η ΑΕΚ σε κάθε ματς αναγκάζεται να παίξει δίχως 3-4 παίκτες. Πρέπει η κατάσταση να βελτιωθεί.

ΥΓ 2: Μπράβο στον Βίκο για το... στολίδι που έχει δημιουργήσει στα Γιάννενα. Πολύ όμορφο γήπεδο!