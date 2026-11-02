Ο Άνταμ Μοκόκα μίλησε στο Gazzetta μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή του απέναντι στον Παναθηναϊκό και συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη ως προς την ουσία αυτής της νίκης.

Από την αμφισβήτηση των πρώτων αγωνιστικών, στην αποθέωση έπειτα από το (πρώτο) σπουδαίο παιχνίδι της χρονιάς. Αυτό το δύσβατο μονοπάτι διένυσε ο Άνταμ Μοκόκα πριν φτάσει στο κορυφαίο παιχνίδι του με τη φανέλα του Άρη και στην «κατάκτηση» του (άτυπου τίτλου του) MVP της σπουδαίας νίκης επί του Παναθηναϊκού στο Nick Galis Hall. Ο Γάλλος διεθνής την απόλαυσε στην αγκαλιά της κόρης του, με τη συντροφιά της οικογένειάς του η οποία αποδείχθηκε και «γουρλίδικη» καθώς ήταν η πρώτη της φοράς στο θρυλικό Αλεξάνδρειο. Καθώς τα μέλη αυτής ήταν εντυπωσιασμένα από την ατμόσφαιρα, ο ίδιος – μιλώντας στο Gazzetta – μάλλον συμφώνησε με τον Βασίλη Σπανούλη ως προς την ουσία του αποτελέσματος.

«Είναι σημαντικό να νικάς σε παιχνίδια σαν αυτό, αλλά ο κόουτς έχει δίκιο. Δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μια νίκη. Η ομάδα έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης και απλά θέλουμε να είμαστε υγιείς γιατί από το ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε να διαχειριστούμε τραυματισμούς. Δεν ήταν νίκη τίτλου, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας», είπε και παρέδωσε το κομμάτι του από την πίτα της νίκης στους συμπαίκτες του. «Πάντα είναι όμορφο να κερδίζεις εντός έδρας. Ο τρόπος ήταν ομορφότερος γιατί είχε τη συμμετοχή όλων των παικτών. Είναι σπουδαίο να κερδίζεις μέσα από την ομάδα δουλειά και να διαπιστώνεις την προσφορά του κάθε παίκτη που αγωνίστηκε».

Επιστρέφοντας στην αμφισβήτηση, ο Μοκόκα δεν θέλησε να πει το παραμικρό, καθώς όμως δεν του… έβγαινε τίποτα στις πρώτες αγωνιστικές, αυτό το 2/23 σουτ που είχε (στην Basket League) καθόταν σαν το αγκάθι στο λαιμό. Προφανώς δεν ήταν αντιπροσωπευτικό της αξίας του, ούτε και της προσφοράς του στην ομάδα καθώς οι βασικές πτυχές του αγωνιστικού ρόλου του βρίσκονται στην άμυνα. Είναι εξάλλου αυτός που αναλαμβάνει το κύριο επιθετικό όπλο κάθε αντιπάλου στην περιφέρεια. Το αντιλήφθηκε ο Κέντρικ Ναν κι όποιος παίκτης του Παναθηναϊκού πέρασε από τα χέρια του. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι – μέχρι πρότινος – επιθετικές επιδόσεις του δεν είχαν προβληματίσει και τον ίδιο.

«Εμπιστεύομαι τη δουλειά μου αλλά και την κατεύθυνση που μου δίνουν οι προπονητές μου. Νιώθω την υποστήριξη των συμπαικτών μου και θα έλεγα ότι έχει αναπτυχθεί μια αμφίδρομη σχέση εμπιστοσύνης. Γενικώς νιώθω την υποστήριξη του κλαμπ και ξέρω ότι κάθε συμβουλή είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Προφανώς δεν είναι απλό να μένεις έξω για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά αισθάνομαι ότι έχω μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα», απάντησε.

«Ζήσης και Σπανούλης μου έδωσαν τον χρόνο που χρειαζόμουν»

Υπάρχουν δύο λόγοι που καθιστούν ιδιαίτερη την περίπτωση του Άνταμ Μοκόκα. Ο πρώτος είναι ότι δεν έχασε απλά την προετοιμασία της ομάδας και τα περισσότερα φιλικά παιχνίδια, αλλά και τη λεγόμενη pre season (ατομική) προετοιμασία, που συνηθίζουν οι αθλητές, λόγω του κατάγματος στο μεγάλο δάχτυλο του αριστερού ποδιού. Είναι αλήθεια ότι ήταν απόφαση και του club να του δοθεί επιπλέον διάστημα δύο εβδομάδων αποθεραπείας – σε σχέση με το προβλεπόμενο της απουσίας του – προκειμένου να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο υποτροπής καθώς τόσο ο Νίκος Ζήσης όσο και ο Βασίλης Σπανούλης είχαν χαρακτηρίσει «ύπουλο» τον συγκεκριμένο τραυματισμό και «φώναζαν» ότι απαιτεί προσεκτική διαχείριση.

Ο δεύτερος λόγος αφορά την επιλογή του. Ήταν η πρώτη του club στο μεταγραφικό παζάρι. Αν δηλαδή αρκετές από αυτές προέκυψαν έπειτα από την απόφαση αύξησης του αγωνιστικού προϋπολογισμού, ο Άνταμ Μοκόκα ήταν εντός πλάνου πριν καλά-καλά έρθει η περασμένη άνοιξη. «Είναι απαραίτητο για κάθε παίκτη να νιώθει την υποστήριξη του κλαμπ και είναι φανερό ότι τόσο ο GM (Νίκος Ζήσης) όσο και ο κόουτς (Βασίλης Σπανούλης) με υποστηρίζουν με τις κατευθύνσεις, τις συμβουλές αλλά και τον χρόνο που μου έδειξαν στο διάστημα του τραυματισμού. Πάντα νιώθεις ανυπομονησία και θέλεις να επιστρέψεις το συντομότερο δυνατό. Από το κλαμπ είχα όλο τον χρόνο για να το κάνω στο σωστό timing», απάντησε.

Κλείνοντας για τη συνταγή ως προς τη διαχείριση μιας σπουδαίας νίκης, φάνηκε ξανά, ότι ο τρόπος σκέψης του συμβαδίζει μ’ αυτόν του προπονητή του. «Δεν πήραμε κάποιον τίτλο, απλά κάναμε μια νίκη. Επειδή ζω την καθημερινότητα της ομάδας, ξέρω ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Βάσει δυνατοτήτων, ξέρουμε τί μπορούμε να πετύχουμε, οπότε κρατάμε χαμηλά το κεφάλι μας και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη δουλειά. Δεν υπάρχει εξάλλου ο χρόνος για να σταθούμε περισσότερο σ’ ένα παιχνίδι καθώς ακολουθεί ένα ακόμη πιο σημαντικό (με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ)», είπε.

Βάσει εξάλλου της κατάστασης στον πρώτο όμιλο του Eurocup αλλά και της δυναμικής που έχουν παρουσιάσει οι ομάδες, η πρωτιά στον όμιλο θα κριθεί στα δύο παιχνίδια με την ισραηλινή ομάδα. Η πρώτη μονομαχία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (4/11) και ο Άρης ξέρει ότι αυτό το παιχνίδι – λόγω και του συστήματος διεξαγωγής της διοργάνωσης αλλά και της αξίας της κατάκτησης της πρώτης θέσης στον όμιλο – είναι το σημαντικότερο απ’ όλα όσα έχουν προηγηθεί…