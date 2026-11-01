Σπανούλης: «Το έβλεπα στα μάτια τους»

Ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τους παίκτες του μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, αναφέρθηκε επίσης στην κοντή μνήμη που πρέπει να έχουν οι παίκτες του.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο προπονητής του Άρη χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του λέγοντας ότι… «μπήκαν πολλοί πόντοι, ευχαριστήθηκε ο κόσμος που είδε τον αγώνα και σαν ομάδα καταθέσαμε ψυχή για σαράντα λεπτά απέναντι σε μια σπουδαία ομάδα. Καταφέραμε να παίξουμε το δικό μας μπάσκετ στο μεγαλύτερο διάστημα και με καρδιά καθώς ο Γιαμπουσέλε έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο, εκείνο το σημείο ήταν δύσκολο, αλλά παίξαμε και αντιδράσαμε σαν ομάδα».

Ο Βασίλης Σπανούλης ρωτήθηκε για το αν έγινε κάτι που δεν περίμενε και απάντησε ότι… «όχι, γιατί ξέρω τί ομάδα έχουμε και το βλέπω καθημερινά. Κοιτάξαμε τον Παναθηναϊκό στα μάτια κι αυτή η νίκη είναι σημαντική κυρίως για την ψυχολογία μας. Όπως και το ότι ελέγξαμε τον αγώνα για πάνω από 35 λεπτά αναγκάζοντας μια ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός να κάνει είκοσι λάθη. Παίξαμε επιθετική άμυνα, ήταν σημαντικό επίσης ότι όσοι αγωνίστηκαν πρόσφεραν», είπε και ρωτήθηκε για τους 37 πόντους που πήρε η ομάδα του μέσα από τα λάθη του Παναθηναϊκού.

«Είναι μεγάλο το νούμερο. Κάθε παιχνίδι είναι ζωντανό. Λειτουργήσαμε έτσι όπως περίμενα γιατί έβλεπα στα μάτια των παικτών ότι ήταν έτοιμοι τόσο σωματικά όσο και πνευματικά. Σ’ ένα παιχνίδι παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Χάσαμε δύο σημαντικούς παίκτες με φάουλ αλλά είδατε ότι τα παιδιά συνέχισαν να παίζουν. Λειτουργήσαμε σαν ομάδα». Εκεί ρωτήθηκε για το σημείο (33’) όπου οι τρεις από τους πέντε παίκτες της πεντάδας είχαν από τέσσερα φάουλ κι αν αυτή η απόφαση είχε ρίσκο.

«Όπως με εμπιστευόντουσαν εμένα οι προπονητές μου, έτσι κάνω κι εγώ. Τους λέω… ‘απλά μην τα κάνεις μαντάρα’ (… γέλια). Αστειεύομαι. Είναι θέμα ενστίκτου και μυαλού. Δεν φοβάμαι και πάντα λειτουργώ με τις παραστάσεις που είχα και ως παίκτης αλλά και προπονητής», είπε. Ρωτήθηκε για την αξία της νίκης αλλά και για το αν πρόκειται για τη σπουδαιότερη στιγμή του ως προπονητής του Άρη. «Βασικά ήδη σκέφτομαι τη Χαποέλ. Για μένα τελείωσε ο αγώνας με τον Παναθηναϊκό. Δύο λεπτά χάρηκα και τέλος. Η ζωή συνεχίζεται, η χρονιά επίσης και πρέπει να έχουμε διαχείριση συναισθημάτων. Το ίδιο θα ίσχυε κι αν χάναμε. Τα πόδια μας πρέπει να είναι στη γη γιατί έχουμε πειρθώρια βελτίωσης. Η ομάδα κάθε εβδομάδα κάνει ένα βηματάκι μπροστά. Τα παιδιά να έχουν υγεία. Πιο σημαντική στιγμή ήταν η αντίδρασή μας μετά την ήττα στην Καρδίτσα. Στη ζωή πρέπει να ταλαιπωρηθείς για να πετύχεις. Στεναχωρηθήκαμε, δουλέψαμε, σκύψαμε κεφάλι. Το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Είναι απλά μια νίκη η οποία δεν έκρινε τίποτε περισσότερο».