Άρης - Παναθηναϊκός: Έτσι επιβλήθηκαν οι Θεσσαλονικείς κόντρα στο τριφύλλι
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Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη.
Ο Άρης ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, τα έκανε όλα σωστά και οδηγήθηκε σε μία σπουδαία νίκη (101-91) για την 5η αγωνιστική της GBL.
Δείτε τα highlights της αναμέτρησης
@Photo credits: eurokinissi
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