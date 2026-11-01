Δείτε τις καλύτερες στιγμές από τη νίκη του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό στη Θεσσαλονίκη.

Ο Άρης ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, τα έκανε όλα σωστά και οδηγήθηκε σε μία σπουδαία νίκη (101-91) για την 5η αγωνιστική της GBL.