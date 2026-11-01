Μόργκαν: «Ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, μου δίνουν αυτοπεποίθηση»

Μόργκαν: «Ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, μου δίνουν αυτοπεποίθηση»

Παναγιώτης Αρταβάνης
Μόργκαν: «Ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, μου δίνουν αυτοπεποίθηση»

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Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Ματ Μόργκαν, μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού με 101-91, με τον Ματ Μόργκαν στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη της ομάδας του.

Τόνισε πως είναι περήφανος για τον σύλλογό του, ενώ ανέφερε πως τόσο οι συμπαίκτες του, όσο και ο προπονητής του, του δίνουν αυτοπεποίθηση.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ματ Μόργκαν:

«Πολλά τα συναισθήματα, είμαι περήφανος για την ομάδα. Είχαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο αλλά μείναμε ενωμένοι.

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Κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Είναι ταλαντούχα ομάδα, έπρεπε να είμαστε έξυπνοι. Έχω εμπιστοσύνη στην δουλειά μου. Οι οπαδοί, ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, μου δίνουν αυτοπεποίθηση».

@Photo credits: INTIME
     

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