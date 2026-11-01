Μόργκαν: «Ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, μου δίνουν αυτοπεποίθηση»
Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού με 101-91, με τον Ματ Μόργκαν στις δηλώσεις του να αναφέρεται στη νίκη της ομάδας του.
Τόνισε πως είναι περήφανος για τον σύλλογό του, ενώ ανέφερε πως τόσο οι συμπαίκτες του, όσο και ο προπονητής του, του δίνουν αυτοπεποίθηση.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ματ Μόργκαν:
«Πολλά τα συναισθήματα, είμαι περήφανος για την ομάδα. Είχαμε έναν πολύ καλό αντίπαλο αλλά μείναμε ενωμένοι.
Κάνω ό,τι χρειάζεται η ομάδα. Είναι ταλαντούχα ομάδα, έπρεπε να είμαστε έξυπνοι. Έχω εμπιστοσύνη στην δουλειά μου. Οι οπαδοί, ο προπονητής και οι συμπαίκτες μου, μου δίνουν αυτοπεποίθηση».
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