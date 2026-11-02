Ραζνάτοβιτς για την ανάπτυξη Άρη και ΠΑΟΚ: «Το φετινό καλοκαίρι κάτι άλλαξε, κάποιες μπασκετικές αναμνήσεις δεν ξεθωριάζουν ποτέ»

Ο γνωστός ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς βρέθηκε στο «Παλέ», προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ένας από τους πιο γνωστούς ατζέντηδες στο χώρο του μπάσκετ, ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, βρέθηκε στο «Αλεξάνδρειο» και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο εκπρόσωπος του Αντρέα Τρινκιέρι και του Βασίλη Σπανούλη, μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποθέωσε την ατμόσφαιρα στο «Παλέ», ενώ τόνισε πως κάτι άλλαξε το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς:

«Υπήρξε μια εποχή, τη δεκαετία του ’90, που η Θεσσαλονίκη αποτελούσε μία από τις αδιαμφισβήτητες πρωτεύουσες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η πόλη ζούσε και ανέπνεε για το άθλημα, με τους δύο μεγάλους συλλόγους της, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, να βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μπασκετικής άνθησης.

Σταδιακά, όμως, εκείνες οι ένδοξες ημέρες πέρασαν και το μπάσκετ υψηλού επιπέδου έγινε σπάνιο θέαμα στην πόλη.

Το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο, κάτι άλλαξε. Τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ δημιούργησαν εξαιρετικές ομάδες, με προπονητές δύο ανθρώπους που εκπροσωπούμε, τον Βασίλη Σπανούλη και τον Αντρέα Τρινκιέρι.

Αυτός ήταν ακριβώς και ο λόγος που, έπειτα από 23 χρόνια, βρέθηκα ξανά στις εξέδρες για έναν εντός έδρας αγώνα του Άρη. Ήταν η πρώτη μου επιστροφή από εκείνον τον ιστορικό ευρωπαϊκό τελικό με την Πρόκομ, το 2003.

Οφείλω να ομολογήσω ότι τόσο ο αγώνας όσο και η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετικά. Απόλαυσα κάθε στιγμή, όπως ακριβώς απόλαυσα και ολόκληρη τη σύντομη παραμονή μου στη Θεσσαλονίκη.

Γιατί κάποιες μπασκετικές αναμνήσεις δεν ξεθωριάζουν ποτέ».