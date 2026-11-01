Διαβάστε όλα όσα είπε στις δηλώσεις του στη flash interview ο Βασίλης Σπανούλης, μετά τη νίκη του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Ο Βασίλης Σπανούλης στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Άρη επί του Παναθηναϊκού, τόνισε πως η ομάδα του έκανε εκπληκτικό παιχνίδι.

Μάλιστα ανέφερε πως τόσο ο Παναθηναϊκός, όσο και ο Ολυμπιακός είναι τα φαβορί για την κατάκτηση της EuroLeague.

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης στη flash interview:

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Είναι μια πολύ σημαντική νίκη για την ομάδα, για αυτό που χτίζουμε. Είμαστε μια ομάδα που μας διακατέχει η ταπεινότητα και η σκληρή δουλειά. Με αυτόν τον τρόπο χτιζόμαστε κάθε μέρα. Κάναμε εκπληκτικό παιχνίδι, δεν υστέρησε κανένας παίκτης, καταθέσαμε την ψυχή μας. Παίξαμε εκπληκτικό ματς και στις δύο πλευρές. Βάλαμε 101 πόντους απέναντι σε μια εξαιρετική ομάδα, όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Είναι φαβορί για τη EuroLeague, όπως και ο Ολυμπιακός. Είναι δύο ομάδες που είναι από τα φαβορί. Ήταν το πρώτο μεγάλο τεστ για εμάς και πήραμε πολύ μεγάλο βαθμό.

Για το αν είναι η ομάδα που ονειρεύεται:

«Δεν μου αρέσουν αυτές οι κουβέντες, επειδή κάναμε μια μεγάλη νίκη. Κάναμε μια καλή εμφάνιση, νικήσαμε, προχωράμε. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό ματς μπροστά μας. Θα χτίσουμε πάνω σε αυτό το ματς, τόσο στα καλά όσο και στα άσχημα που κάναμε, και προχωράμε».

Για το τι θα πει στους παίκτες του στα αποδυτήρια:

«Συγχαρητήρια, αύριο προπόνηση».