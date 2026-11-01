Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και μίλησε για όσα έμαθε από εκείνον.

Ο Άρης ήταν καταιγιστικός απέναντι στον Παναθηναϊκό, τα έκανε όλα σωστά και οδηγήθηκε σε μία σπουδαία νίκη (101-91) για την 5η αγωνιστική της GBL.

Ο Βασίλης Σπανούλης στη συνέντευξη Τύπου μετά το σημαντικό αποτέλεσμα μίλησε για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τον οποίο και αποθέωσε.

Αναλυτικά

Ρωτήθηκε για το ότι ήταν η πρώτη νίκη του επί του Ζέλικο Ομπράντοβιτς ως προπονητής. «Ο κόουτς Ομπράντοβιτς είναι ένας μύθος, ο καλύτερος προπονητής που έχει περάσει από τα ευρωπαϊκά γήπεδα. Ξέρουμε τους τίτλους που έχει κατακτήσει, τί έχει πετύχει και τους παίκτες που έχει προπονήσει. Είμαι ένας από αυτούς. Έχω μεγάλο σεβασμό, έμαθα πολλά από τον Ζοτς. Δεν έπαιξε ο Σπανούλης με τον Ομπράντοβιτς. Δεν είναι προσωπικό. Εγώ ευχαριστώ τον Ζοτς γι’ αυτά που μου έμαθε».