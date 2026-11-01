Ο Άρης επικράτησε του Παναθηναϊκού με 101-91 για την 5η αγωνιστική της GBL, κερδίζοντάς τον για δεύτερη σερί χρονιά στο «Αλεξάνδρειο», ενώ πέτυχε την 5η του κόντρα στους «πράσινους» τα τελευταία πέντε χρόνια!

Για ακόμη μία σεζόν ο Άρης επικρατεί του Παναθηναϊκού στη GBL.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκης της κόντρα στους «πράσινους» μέσα στο «Παλέ», καθώς και την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Άρης είχε κερδίσει στην παράταση τον Παναθηναϊκό στις 1 Φεβρουαρίου του 2026 με 102-96.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο Άρης έχει νικήσει πέντε φορές τον Παναθηναϊκό τα τελευταία πέντε χρόνια, με την πιο «ηχηρή» να είναι αυτή μέσα στο ΟΑΚΑ το 2024 με 73-70.

Αναλυτικά οι νίκες του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκού τα τελευταία πέντε χρόνια: