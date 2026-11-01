Άρης - Παναθηναϊκος 101-91: Πέμπτη νίκη των Θεσσαλονικιών τα τελευταία πέντε χρόνια και δεύτερη σερί
Για ακόμη μία σεζόν ο Άρης επικρατεί του Παναθηναϊκού στη GBL.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης πέτυχε τη δεύτερη σερί νίκης της κόντρα στους «πράσινους» μέσα στο «Παλέ», καθώς και την περασμένη αγωνιστική περίοδο ο Άρης είχε κερδίσει στην παράταση τον Παναθηναϊκό στις 1 Φεβρουαρίου του 2026 με 102-96.
Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί πως ο Άρης έχει νικήσει πέντε φορές τον Παναθηναϊκό τα τελευταία πέντε χρόνια, με την πιο «ηχηρή» να είναι αυτή μέσα στο ΟΑΚΑ το 2024 με 73-70.
Αναλυτικά οι νίκες του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκού τα τελευταία πέντε χρόνια:
- 03/10/21 Άρης - Παναθηναϊκός: 81-71
- 09/10/22 Άρης - Παναθηναϊκός: 69-65
- 05/02/24 Παναθηναϊκός - Άρης: 70-73
- 01/02/26: Άρης - Παναθηναϊκός: 102-95 παρ.
- 01/11/26: Άρης - Παναθηναϊκός: 101-91
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