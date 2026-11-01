Άρης - Παναθηναϊκός: Η αποθέωση και οι υψωμένες μπουνιές του Σπανούλη
Το φωτογραφικό στιγμιότυπο θα είχε μικρή σημασία αν αυτή η εικόνα γινόταν μετά από κάθε παιχνίδι. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες νίκες, ο Βασίλης Σπανούλης «απάντησε» στους οπαδούς του Άρη τη στιγμή που τον αποθέωναν – καθώς έφευγε για τα αποδυτήρια της ομάδας – μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού.
Συνήθως ο 44χρονος τεχνικός φεύγει κατευθείαν για τα αποδυτήρια κι εκεί περιμένει τους παίκτες του για την πρώτη ομιλία. Αυτή η συνήθεια δεν άλλαξε, αλλά για πρώτη φορά «απάντησε» στους φίλους της ομάδας οι οποίοι τον αποθέωσαν και κατά την είσοδό του στο παρκέ.
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