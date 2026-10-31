Σάκοτα: «Ήττα ντροπή για την ΑΕΚ»

Ο Ντράγκαν Σάκοτα χαρατκήρισε ντροπιαστική την εμφάνιση της ΑΕΚ κόντρα στον Βίκο.

Η εικόνα της ΑΕΚ δεν άλλαξε ούτε κόντρα στον Βίκο. Η Ένωση είχε θέματα σε άμυνα και επίθεση σε άλλο ένα παιχνίδι και η ομάδα των Ιωαννίνων το εκμεταλλεύτηκε και πέτυχε την πρώτη του νίκη στη GBL, αφού επικράτησε με 95-84.

Πολλές απουσίες για την Ένωση σε άλλο ένα ματς, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία για την εμφάνιση της Βασίλισσας. Ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στη Συνέντευξη Τύπου μετά το ματς και ανέφερε πως είναι μια ήττα ντροπή για την ομάδα του.

«Συγχαρητήρια στον Βίκο, κέρδισε δίκαια. Για εμάς δεν είναι δικαιολογία ότι λείπουν παίκτες. Υπάρχει πάντα τρόπος να παλέψεις το παιχνίδι. Δεν παίξαμε καθόλου καλά, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εννοείται ότι όσο περνάει ο χρόνος και οι παίκτες που παίζουν περισσότερο η ενέργεια πέφτει.



Είναι ήττα ντροπή για το σωματείο μας, πέρυσι κερδίζαμε τα περισσότερα παιχνίδια εκτός έδρας και πάντα παλεύαμε δεν αφήναμε τίποτα. Αυτή η εικόνα δεν μας αντιπροσωπεύει. Έχουμε κάποια δικά μας θέματα, τα οποία πρέπει να τα λύσουμε όσο πιο γρήγορα», ανέφερε.