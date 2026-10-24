Ο Νίκος Καρφής γράφει για την χαμένη ευκαιρία της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ, αλλά και για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ που όταν φώναζε η Ένωση, κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα.

Η ΑΕΚ και στη δεύτερη προσπαθεια της στη Θεσσαλονίκη δεν τα κατάφερε. Σίγουρα πολύ βελτιωμένη η εικόνα της σε σχέση με το ματς με τον Άρη, αλλά αυτό δεν φτάνει. Η Ένωση μπορεί να κράτησε τον ΠΑΟΚ στους 65 πόντους, αλλά για άλλο ένα ματς η επίθεση της δεν ήταν αυτή που έπρεπε.

Η Ένωση έπεσε στο 2-2, τα καμπανάκια δεν σταματούν να χτυπούν λόγω των δυσκολιών που αντιμετώπισε στην επίθεση και εξαιτίας του show του Ταϊρί. Η Βασίλισσα αδυνατεί να περιορίσει τον κορυφαίο παίκτη της αντίπαλης ομάδας κάθε βράδυ. Έγινε με τον Άρη, έγινε με τη Μύκονο, ξαναέγινε με την Αντβέρπ για να ολοκληρωθεί το... καρέ στην Πυλαία.

Όταν κρατάς τον ΠΑΟΚ στους 65, πρέπει να κερδίζεις

Η ΑΕΚ δυσκολεύεται πολύ σε αυτό το σημείο της σεζόν. Λογικό, αφού τώρα ξεκίνησε να δουλεύει σχεδόν με όλους τους παίκτες της. Είπα σχεδόν γιατί ακόμα και τώρα λείπει ο Ερτέλ με τον Φίζελ. Τουλάχιστον πλέον είναι ετοιμοπόλεμοι οι Γουίλιαμς και Μπράουν που έχασαν ματς στο ξεκίνημα της σεζόν.

Μπορεί να ήταν η δυσκολότερη προετοιμασία των τελευταίων ετών λόγω των τρατυματισμών, αλλά η Ένωση δεν θα πρέπει να κάτσει σε αυτό. Πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της και να βελτιωθεί άμεσα. Σαν να μην έφτανε η ήττα, ήρθε και ο τραυματισμός του Κατσίβελη.

Η Ένωση έπαιξε εξαιρετικά άμυνα στο πρώτο ημίχρονο και ειδικά στο δεύτερο δεκάλεπτο, αναγκάζοντας τον ΠΑΟΚ να σκοράρει μόνο από βολές. Δεν έβαλε καλάθι στην 2η περίοδο. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο το τέταρτο φάουλ του Φλιώνη στα μέσα του 3ου δεκαλέπτου άλλαξε τα πράγματα. Η Ένωση έχασε τον κορυφαίο αμυντικό της στην περιφέρεια και μαζί τις αμυντικές της δαγκάνες.

Παρόλα αυτά στάθηκε αξιοπρεπώς στον αμυντικό τομέα. Ο ΠΑΟΚ είχε 65. Αλλά εκεί που παίρνει ξανά κάτω από τη βάση ήταν στην επίθεση. Για άλλο ένα ματς δεν έβγαλε αρκετές συνεργασίες. Δυσκολεύτηκε πολύ όπως και με την Αντβέρπ. Αλλά με τους Βέλγους ήταν κάκιστη και στις δύο μεριές του παρκέ

Τουλάχιστον με τον ΠΑΟΚ ήταν σοβαρή στην άμυνα. Αλλά στην επίθεση πρέπει να αλλάξει πολλά. Φυσικά και στην άμυνα πρέπει να δει λίγο τον τρόπο που προσπαθεί να περιορίσει τον παίκτη των αντιπάλων που ξεκινάει ζεστά. Με Σαλόν ο Γουόκερ έκανε... παπάδες, με Μύκονο ήταν ο Λοβ, με Άρη ο Μόργκαν και τώρα ο Ταϊρί έβαλε 28. Πρέπει να το διορθώσει!

Κομβική η απουσία του Ερτέλ. Ο Γάλλος γλυκαίνει το παιχνίδι της ομάδας και φτιάχνει τους συμπαίκτες του, δίνοντας έτοιμα καλάθια. Δεν έχει αντίστοιχο παίκτη στο ρόστερ. Η ΑΕΚ σαρώνει την αγορά και θα πάρει σίγουρα παίκτη που παίζει στο «2» και το «3». Και βλέπουμε...

Η δικαίωση της ΑΕΚ και αυτοί που... κουνούσαν το δάχτυλο

Πάμε και στα πολύ πιο σημαντικά, κατά την άποψη μου. Ο σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ δεν σταματά και κάθε μέρα έρχονται και νέα στοιχεία στο φώς της δημοσιότητας. Ο Πέτρος Παπαπέτρου κρίθηκε προφυλακιστέος, ενώ ακολουθούν οι απολογίες των Λιόλιου, Τσαρούχα, Κορομηλά, Πηλοϊδη, Μαυραγάνη.

Στον φάκελο της δικογραφίας υπάρχει ακόμα και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο. Δηλαδή κάποιοι έπαιξαν με τις ψυχές και τα συναισθήματα των παιδιών! Tους πήραν κάτι που δικαιούνται με το... έτσι θέλω. Και αυτοί οι κύριοι δηλαδή πάνε το βράδυ στο σπίτι τους και κοιμούνται δίχως τύψεις. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.

Κάθε μέρα αποκαλύπτεται και κάτι νέο για το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ και ταράζει τα... θεμέλια του που αποδεικνύονται κακοφτιαγμένα.

Σχετικά με την ΑΕΚ, από το 2022 είχε καταγγείλει δικαστικώς τα «κακώς κείμενα» της ελληνικής καλαθοσφαίρισης αλλά κάποιοι σφύριζαν αδιάφορα. Το 2024 έπαιξαν και πάλι παιχνίδια πίσω από την πλάτη της και την... κατακρεούργησαν στο ματς με τον Προμηθέα στην Πάτρα. Στο ματς της ντροπής, το οποίο είναι φυσικά στη δικογραφία. Δεν πέφτουμε και από τα σύννεφα. Αλλά θυμάμαι και τότε πως ορισμένοι έλεγαν πως η ΑΕΚ ήταν υπερβολική που διαμαρτυρόταν. Άραγε τώρα πως να νιώθουν; Πως να αισθάνονται όσοι τότε... κουνούσαν το δάχτυλο;

Για να πάμε λίγο πιο πίσω στον τελικό του Κυπέλλου του 2020, πάλι με τον Προμηθέα τον οποίο τελικά κέρδισε η ΑΕΚ. Τότε για άλλη μια φορά πήγαν να κάνουν τα... παιχνιδάκια τους και να αποφασίσουν την τύχη του τελικού, όπως το διαβάσαμε και στο Ένταλμα που δημοσιεύτηκε. Αλλά ευτυχώς που υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι!

Όλα αυτά και άλλα πολλά που έρχονται καθημερινά στον... αφρό με τις αποκαλύψεις, σε κάνουν και αηδιάζεις γιατί δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Ελπίζω η Ελληνική Δικαιοσύνη να ξεβρωμίσει το ελληνικό μπάσκετ και να πάρει ο καθένας αυτό που του αξίζει.

Kακό πράμα η έπαρση, κακό πράμα να νομίζεις ότι είσαι πρωταγωνιστής ενώ είσαι... κομπάρσος και θέλεις να πάρεις τα... φώτα από τους αληθινούς πρωταγωνιστές, δηλαδή τους παίκτες.

Εύχομαι η ελληνική δικαιοσύνη να κάνει αυτό που πρέπει. Το άθλημα χρειάζεται... οξυγόνο!