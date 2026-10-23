ΑΕΚ για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Η ανάγκη για κάθαρση είναι πιο απαιτητή από ποτέ, ήμασταν μόνοι αλλά υπερήφανοι» 

Η ΚΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση για τα το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και γύρισε τον χρόνο πίσω τότε που είχε ενημερώσει τον κόσμο της για το «οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης» της ομάδας, αλλά ήταν μόνη όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Χαμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο.

Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που είχε καταγγείλει δικαστικώς από τον Ιούνη του 2022 τα «κακώς κείμενα» της ελληνικής καλαθοσφαίρισης και ενημέρωσε τον κόσμο της ΑΕΚ για το «οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης» της,

Η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ τοποθετήθηκε για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ, ζητώντας κάθαρση. «Η ανάγκη για κάθαρση είναι πιο απαιτητή από ποτέ! Για ν’ ανακτήσει η ελληνική καλαθοσφαίριση τη χαμένη της αξιοπιστία και αξιοπρέπεια…», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Στην ανακοίνωση τονίζεται πως η η νομική υπηρεσία της ΚΑΕ ΑΕΚ θα ζητήσει τη δικογραφία και προτίθεται να προβεί σε υποστήριξη της κατηγορίας, προς προάσπιση των συμφερόντων της.

To περίφημο Προμηθέας-ΑΕΚ που είναι στην δικογραφία

Στο Mega ο αστυνομικός συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος αποκάλυψε πως στη δικογραφία περιλαμβάνεται κατάθεση προπονητή από τον Ιούλιο του 2026, όπου ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Βαγγέλης Λιόλιος, φέρεται να του ζήτησε να υποδείξει ποιον παίκτη θα ήθελε να αποβάλει από αντίπαλη ομάδα που θα αντιμετώπιζε ο Προμηθέας.

Το ματς ήταν το Προμηθέας – ΑΕΚ, όπου τελείωσε με 84-76 τον Νοέμβριο του 2024. Σύμφωνα με τον Λαμπρόπουλο, ενδείξεις που σχετίζονται με όσα συνέβησαν στον αγώνα αφορούν την πρόωρη αποβολή του Κουζμίνσκας, ο οποίος μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ένας από τους δύο πρώτους σκόρερ της ΑΕΚ, καθώς και την αποβολή του προπονητή της ομάδας, Ντράγκαν Σάκοτα, με δύο τεχνικές ποινές. Η Βάσω Τσαρούχα ήταν διαιτητής στο ματς αυτό, στο οποίο οι Πατρινοί είχαν καρδίσει 52 βολές αντί 20 της Βασίλισσας.

Aναλυτικά

Ήταν 15 Ιουνίου 2022…

Που ήμασταν μόνοι, αλλά υπερήφανοι!

Τότε, που καταγγείλαμε δικαστικώς τα «κακώς κείμενα» της ελληνικής καλαθοσφαίρισης και ενημερώσαμε τον κόσμο της ΑΕΚ για το «οργανωμένο σχέδιο εξόντωσης» της ομάδας μας.

Ήταν 16 Νοεμβρίου 2024…

Τότε, που αποβλήθηκαν ο κόσμος μας, ο προπονητής μας, ο αθλητής μας Κουζμίνσκας, η Διοίκηση, μέχρι και οι… πολυθρόνες, στην αναμέτρηση με Προμηθέα στο «Δ. Τόφαλος»… Τότε, που… όλη η Ελλάδα είδε… Μάλλον, «όλη η Ελλάδα ξαναείδε»…

Και ακολούθησαν διώξεις φίμωσης και ντροπής κατά της ΑΕΚ, του μεγαλομετόχου της και του προπονητή της… Παρόλα αυτά δεν σταματήσαμε να διεκδικούμε το δίκαιο και να καταγγέλλουμε το άδικο.

Ήμασταν ανέκαθεν υπέρ του μοναχικού δρόμου, της προσπάθειας και της καταλλαγής. Δεν υπήρξαμε ποτέ εμπαθείς, αλλά δεν μπορούσαμε (και δεν μπορούμε ποτέ) να μείνουμε αδρανείς στα περιπτώσεις, που κάποιοι ασεβούσαν (ή ασεβούν) κατά της Ιστορίας μας. Γι’ αυτό και η αντίδρασή μας υπήρξε επί σειρά ετών έντονη, με καταγγελία (και) στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Για το λόγο αυτόν, τόσο οι διοικούντες την ΚΑΕ, όσο και ο προπονητής της ΚΑΕ, αλλά και στελέχη της ΚΑΕ, βρέθηκαν στο «μάτι του κυκλώνα», και από θύματα… «έγιναν» θύτες, και από κατήγοροι… κατηγορούμενοι, πότε στα ποινικά δικαστήρια, και πότε σε «επιτροπές δεοντολογίας», όπου καλούνταν για ν’ αποδείξουν τα… αυταπόδεικτα.

Με… καθόλου ανακούφιση, αλλά με σκεπτικισμό για τα μελλούμενα, παρακολουθούμε εσχάτως όσα διαδραματίζονται/αποκαλύπτονται στο ελληνικό μπάσκετ με καθυστέρηση 4 ετών…

Προφανώς, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα…

Σήμερα πλέον,

διαπιστώνουμε με θλίψη, και με βάση τα έγγραφα της δικογραφίας, που διαρρέουν στο σύνολο των Μ.Μ.Ε., ότι επιβεβαιωνόμαστε.

Με βάση τα γραφόμενα στον Τύπο, στον Τελικό ΑΕΚ-Προμηθέας, της 16ης Φεβρουαρίου 2020, πλησίασαν διαιτητή της αναμέτρησης, προκειμένου να τον επηρεάσουν ν’ αδικήσει την ομάδα μας. Ενώ σύμφωνα με αποκάλυψη τηλεοπτικού σταθμού, στον αγώνα Πρωταθλήματος Προμηθέας-ΑΕΚ, «δόθηκε γραμμή» για αποβολή παίκτη μας (Κουζμίνσκας) κατόπιν άνωθεν εντολής.

Υπήρξε δημοσίευμα και για την αναμέτρηση Προμηθέας-ΑΕΚ της 14ης Απριλίου 2021…

Σε κάθε περίπτωση, η νομική υπηρεσία της ΑΕΚ BC θα ζητήσει τη δικογραφία και προτίθεται να προβεί σε υποστήριξη της κατηγορίας, προς προάσπιση των συμφερόντων της, αλλά θα προβεί και σε όποια άλλη νομική ενέργεια, προκειμένου να διεκδικήσει αποζημίωση για την ηθική, οικονομική και αγωνιστική βλάβη, που υπέστη.

Διαβεβαιώνουμε τους πάντες και πρωτίστως τον κόσμο της ΑΕΚ, ότι θα είμαστε αμείλικτοι. Θα συνεχίσουμε τον “Ανένδοτο”, που εμείς ξεκινήσαμε πριν από 4 χρόνια, ακόμα πιο έντονα και ακόμα πιο συντεταγμένα, μέχρι την τελική δικαίωση. Με τέτοια σαπίλα γύρω μας το κύμα αμφισβήτησης θα κορυφωθεί το επόμενο διάστημα.

Η ανάγκη για κάθαρση είναι πιο απαιτητή από ποτέ!

Για ν’ ανακτήσει η ελληνική καλαθοσφαίριση τη χαμένη της αξιοπιστία και αξιοπρέπεια…