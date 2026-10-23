«Εκνευρίστηκε, αρνήθηκε, αποχώρησε»: Ο μοναδικός διαιτητής που είπε «όχι» στον Λιόλιο - Ποιο το επίμαχο ματς

Δείτε ποιος είναι ο διαιτητής ο οποίος αρνήθηκε να λάβει μέρος σε πρόταση για αλλοίωση αποτελέσματος σύμφωνα πάντα με το ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο.

Την Παρασκευή (23/10) είδε το φως της δημοσιότητας το ένταλμα σύλληψης για τον Βαγγέλη Λιόλιο και οι 49 κατηγορίες τις οποίες αντιμετωπίζει.

Ανάμεσα στις κατηγορίες ήταν και μια υπόσχεση στον διαιτητή Χρυσόστομο Σχινά προκειμένου να λάβει ωφελήματα προκειμένου να επηρεάσει αποτέλεσμα αγώνα μεταξύ Προμηθεα και ΑΕΚ τον Φεβρουάριο του 2020.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ο Σχινάς αρνήθηκε το οτιδήποτε και αποχώρησε χωρίς να μπει σε οποιαδήποτε διαδικασία.

Δείτε και το σχετικό απόσπασμα από το ένταλμα σύλληψης:

«17) Λίγες ημέρες πριν την 16-2-2020, υποσχεθήκατε στο διαιτητή ΣΧΙΝΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ότι θα λάβει ωφελήματα, ήτοι υπηρεσιακή ανέλιξη ως διαιτητής, προκειμένου να επηρεάσει και να αλλοιώσει το αποτέλεσμα του αγώνα της 16-2-2020, μεταξύ των ομάδων ΠΡΟΜΗΘΕΑ ΠΑΤΡΩΝ – ΑΕΚ, για το Κύπελλο Ελλάδας, υπέρ του Προμηθέα. Ο ανωτέρω διαιτητής εκνευρίστηκε και αποχώρησε, αρνούμενος την υπόσχεσή σας, και εν τέλει επικράτησε η ΑΕΚ με σκορ 61-57.»