Basketgate: Αποκαλυπτικά μηνύματα μαρτύρων στη δημοσιότητα

Νέες καταγγελίες από μάρτυρα για το σκάνδαλο των στημένων ματς στο ελληνικό μπάσκετ.

Χαμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο, αλλά και η αναμέτρηση του Προμηθέα με την ΑΕΚ το 2024, όπου η Ένωση είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία.

Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν (Λιόλιος, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Πηλοϊδης, Κορομηλάς και Μαυραγάνης).

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, μάρτυρας φέρεται να έλαβε 100.000 ευρώ έπειτα από συμφωνία με τον Βαγγέλη Λιόλιο. Μάλιστα όπως αναφέρεται τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες.

«Μετά την ανακοίνωση με κάλεσε ο κ. Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα τον λόγο μου και μου είπε πως θα με ειδοποίησει στο επόμενο τριήμερο, πότε και από που θα περάσω να πάρω τα 100.000 ευρώ που είχαμε συμφωνήσει. Συνάντησα έναν συνεργάτη του που μου παρέδωσε τα χρήματα σε μια σακούλα λέγοντάς μου "Τα χρήματα αυτά είναι για σένα, ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει". Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα. Μετά πήρα τον Λιόλιο για να τον ευχαριστήσω και αυτός με ευχαρίστησε επίσης».