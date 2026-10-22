Δείτε το βίντεο από τον ημιτελικό του σχολικού πρωταθλήματος που έγινε στην Κύπρο, μεταξύ Αναγέννησης Πάτρας - Ελληνικό Κολέγιο και άρχισε την έρευνα για το σκάνδαλο που ξέσπασε στο ελληνικό μπάσκετ.

Ένα από τα στοιχεία που βρίσκονται στην έρευνα για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ είναι ο αγώνας για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον περασμένο Μάρτη.

Μάλιστα ο συγκεκριμένος αγώνας που ήταν και ημιτελικός, βρίσκεται στον φάκελο της υπόθεσης και μεταδόθηκε ζωντανά από το κανάλι στο Youtube «Cyprus Live Events».

Αξίζει να σημειωθεί πως το ματς τελικά κέρδισε η Αναγέννηση Πάτρας με τελικό σκορ (64-60), αφού κατάφερε να επιστρέψει από διαφορά 13 πόντων (58-45), 3:51 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Από εκείνο το σημείο και μετέπειτα οι διαιτητές καταλόγισαν πιο εύκολα φάουλ υπέρ της ομάδας της Πάτρας, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των γονιών.

Δείτε το βίντεο από το σημείο που ξεκινάει η ανατροπή:

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, το ελληνικό κολέγιο μέσω ανάρτησης, στάθηκε στην αναμέτρηση και έγραψε στα siocial media:

«Μεγάλη επιτυχία – Μεγάλα μαθήματα ζωής.

Υπάρχουν στιγμές στον αθλητισμό που το αποτέλεσμα δεν λέει όλη την αλήθεια…

Η ομάδα μπάσκετ αγοριών του σχολείου μας, στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, απέδειξε τι σημαίνει χαρακτήρας, αξιοπρέπεια και δύναμη ψυχής. Στον ημιτελικό, σε έναν αγώνα που θα μείνει αξέχαστος για όλους – όχι μόνο για την εξέλιξή του αλλά και για όσα τον στιγμάτισαν – τα παιδιά μας προηγήθηκαν με +12 πόντους στην τρίτη περίοδο. Κι όμως… το παιχνίδι δεν κρίθηκε μόνο μέσα στο παρκέ.

Δεν θα σταθούμε σε όσα μας πλήγωσαν. Θα σταθούμε σε όσα μας δίδαξαν. Γιατί το πραγματικό μέγεθος μιας ομάδας φαίνεται μετά την απογοήτευση. Και εκεί… τα παιδιά μας στάθηκαν όρθια. Με πείσμα, ενότητα και καθαρό μυαλό, μπήκαν στον μικρό τελικό και πάλεψαν όπως μόνο οι πραγματικοί αθλητές ξέρουν. Και τα κατάφεραν.

3η θέση στην Ελλάδα.

Μια θέση που δεν είναι απλώς ένα μετάλλιο. Είναι μια υπενθύμιση ότι το ήθος, η επιμονή και η πίστη στον εαυτό σου είναι πιο δυνατά από κάθε αδικία. Είμαστε περήφανοι για εσάς. Όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά για τον τρόπο που σταθήκατε απέναντι στις δυσκολίες. Γιατί στο τέλος της ημέρας… O αθλητισμός πρέπει να διδάσκει δικαιοσύνη. Και όταν αυτό δεν συμβαίνει, τότε οφείλουμε να αναρωτηθούμε.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και τους προπονητές μας!»