Δημογλίδου: «Μας δόθηκαν 6 εντάλματα, θα πραγματοποιήσουμε και άλλες συλλήψεις σε περίπτωση που ζητηθεί»

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου στάθηκε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ και ανέφερε πως η ΕΛ.ΑΣ θα κάνει κι άλλες συλλήψεις αν χρειαστεί.

Χαμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε για στημένους αγώνες, ενώ στον φάκελο της υπόθεσης υπάρχει και ματς για το Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα μεταξύ της Αναγέννησης Πάτρας κόντρα στο Ελληνικό Κολέγιο, που πραγματοποιήθηκε στην Πάφο τον περασμένο Μάρτη, αλλά και η αναμέτρηση του Προμηθέα με την ΑΕΚ το 2024, όπου η Ένωση είχε πολλά παράπονα από τη διαιτησία με αποβολές των Σάκοτα και Κουζμίνσκας μεταξύ άλλων.

Στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν οι έξι συλληφθέντες που κατηγορούνται για χειραγώγηση αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, μέχρι να απολογηθούν (Λιόλιος, Παπαπέτρου, Τσαρούχα, Πηλοϊδης, Κορομηλάς και Μαυραγάνης).

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου μίλησε στο «Κοινωνία Ώρα» στο Mega κι αναφέρθηκε στις συλλήψεις, προσθέτοντας πως θα γίνουν κι άλλες αν χρειαστεί.

««Εμείς ουσιαστικά πραγματοποιήσαμε τις συλλήψεις, καθώς η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον αθλητικό εισαγγελέα. Δεν ενεπλάκη κάποια υπηρεσία της αστυνομίας. Βέβαια, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχουμε κατασχέσει, χρήματα, πολύτιμα αντικείμενα αλλά και κινητά τηλέφωνα, αναμένουμε από εδώ και πέρα εντολές από τον αρμόδιο ανακριτή για το αν θα χρειαστεί να πραγματοποιήσουμε κάποια ανακριτική πράξη, είτε αυτή είναι άρση είτε επεξεργασία των κινητών τηλεφώνων στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Τα εντάλματα σύλληψης αφορούσαν αυτά τα έξι άτομα. Έξι εντάλματα μας δόθηκαν. Θα πραγματοποιήσουμε και άλλες συλλήψεις, σε περίπτωση που ζητηθεί φυσικά».», ανέφερε.