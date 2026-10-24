Η Νότιγχαμ Φόρεστ πήρε το βαθμό με 1-1 στην έδρα της Ίπσουιτς, έβαλε τέλος στην κατρακύλα και απέδρασε προσωρινά από την επικίνδυνη ζώνη της Premier League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μάζεψε τον πρώτη της βαθμό μετά από τρεις αγωνιστικές στην Premier League. Οι Reds ήρθαν ισόπαλοι 1-1 στην έδρα της Ίπσουιτς κι έφτασαν τους έξι βαθμούς στο πρωτάθλημα, ώστε να ξεφύγουν - έστω και προσωρινά - από την επικίνδυνη ζώνη.

Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο παιχνίδι στο 13΄, όταν σε εκείνο το σημείο ο Μουνιόθ έκανε τη σέντρα στην καρδιά της περιοχής και ο Νέκο Γουίλιαμς εκτέλεσε με τη μια για να γράψει το 0-1. Στο 41΄ωστόσο, ο Ενσίσο ισοφάρισε για την Ίπσουιτς, με το 1-1 να αποτελεί και το σκορ ημιχρόνου.

Τίποτα δεν άλλαξε στο β΄μέρος, με την Νότιγχαμ Φόρεστ να παίρνει τον πρώτο της βαθμό από τις αρχές Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι περιορίστηκαν στην 9η θέση της Premier League.