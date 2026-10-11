Ο Γιώργος Βόβορας, μιλώντας αποκλειστικά στο Gazzetta, επιβεβαίωσε την αποχώρησή του από τον πάγκο του Προμηθέα Πατρών.

Παρελθόν από τον πάγκο του Προμηθέα Πατρών ο Γιώργος Βόβορας!

Ο Έλληνας τεχνικός, με αποκλειστική του δήλωση στο Gazzetta, επιβεβαίωσε πως αποχωρεί από την τεχνική ηγεσίας της ομάδας από την Πάτρα.

«Μόλις με ενημέρωσαν ότι δεν θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο», δήλωσε ο Γιώργος Βόβορας στο Gazzetta.

Αυτή η εξέλιξη έρχεται λίγες ώρες μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Παναθηναϊκό για την 2η αγωνιστική της GBL. Πλέον η ομάδα της Πάτρας βρίσκεται σε αναζήτηση νέου τεχνικού.