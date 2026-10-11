Ο Ηρακλής έχασε μέσα από τα... χέρια του την πρώτη του νίκη στην GBL, αφού ηττήθηκε από το Περιστέρι με 91-89 στην παράταση και δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το +17 που είχε στο ημίχρονο.

Παρότι βρισκόταν μπροστά με 17 πόντους στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου (35-52), ο Ηρακλής δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το προβάδισμά του και το Περιστέρι, παρουσιάζοντας διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος, κατάφερε να του «κλέψει» τη νίκη.

Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς είχε τον έλεγχο στο πρώτο μισό του αγώνα και για 20 λεπτά οι παίκτες του έκαναν αυτό ακριβώς που τους ζητούσε ο προπονητής τους. Είχαν.. χτίσει μια διαφορά 17 πόντων, κυριαρχούσαν στα ριμπάουντ και πίεζαν υπερβολικά στην άμυνα, αναγκάζοντας τους παίκτες του Περιστερίου να υποπίπτουν σε λάθη.

Μετά την ανάπαυλα το σύνολο του Ξανθόπουλου, βελτίωσε την άμυνά του, ευστόχησε σε ορισμένα σουτ και έχοντας τον Τάι Νίκολς σε τρομερό βράδυ (33π, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), πήρε τη νίκη στην παράταση, έπειτα από τρίποντη... βόμβα του Παπαδάκη.

Με μια ματιά στη στατιστική του αγώνα, φαίνεται η τεράστια ευκαιρία που έχασε ο Ηρακλής να πετύχει την πρώτη του νίκη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης κυριάρχησε στα ριμπάουντ, (35 Περ. , 53 Ηρακλ.!), μοίρασε περισσότερες ασίστ (13 Περ., 18 Ηρακλ.), όμως την... πλήγωσαν τα 20 λάθη που έκανε, αφού οι γηπεδούχοι βρήκαν 29 πόντους από τα λάθη του Ηρακλή.

Πλέον ο «γηραιός» στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στη Βούρτζμπουργκ (14/10, 19:30) για τη δεύτερη αγωνιστική του FIBA Eurpe Cup.