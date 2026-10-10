Ξανθόπουλος: «Δείξανε χαρακτήρα τα παιδιά, δεν καταρρεύσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι»

Διαβάστε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Βασίλης Ξανθόπουλος, μετά τη νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος μετά τη νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή, στάθηκε στο comeback που έκανε η ομάδα του και τελικά κατάφερε να πάρει τη νίκη.

Μάλιστα μίλησε για τον Κώστα Παπαδάκη, ενώ τόνισε πως άξιζε τη νίκη ο «γηραιός».

Αναλυτικά όσα είπε ο Βασίλης Ξανθόπουλος:

«Αρχικά να πω συγχαρητήρια στην Ηρακλή, γιατί άξιζε να κερδίσει με βάση την εικόνα τη συνολική, ειδικά του πρώτου ημιχρόνου, άξιζε να κερδίσει! Παρόλα αυτά, θα πω περισσότερα συγχαρητήρια στα παιδιά και στο staff μου, γιατί είναι μια πολύ σημαντική νίκη, απέναντι σε έναν πολύ αξιόλογο αντίπαλο, από την αρχή της προετοιμασίας σε αυτό που βλέπαμε είναι ότι είναι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, πολύ σκληρή που προσπαθεί μέσα σε εισαγωγικά, στην ουσία να καταστρέψει το παιχνίδι της άλλης ομάδας και από κει να πάρει ψυχολογία, να βάλει πόντους στην επίθεση.

Όπως είπα και στην αρχή, είχαμε ένα πάρα πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, που νομίζω φάνηκε στα ριμπάουντ που ήτανε 8-26.

Φάνηκε ότι δεν ανταπεξήλθαμε στο physicality του Ηρακλή, και είναι κάτι που είχαμε πει στα παιδιά και το είχαμε γράψει πολλές φορές, ότι πρέπει να βγάλουμε αντίδραση σε αυτό το physicality, γιατί είναι μια πολύ σκληρή ομάδα, και από την άλλη είμαστε και εμείς μια σκληρή ομάδα και δεν το δείξαμε στο πρώτο ημίχρονο. Ευτυχώς το δείξαμε στο δεύτερο.

Βάσει στατιστικών βέβαια, όταν το παιχνίδι φεύγει τόσους πόντους στο πρώτο ημίχρονο, χρειάζεσαι περισσότερη ενέργεια για να γυρίσεις το παιχνίδι. Και βάσει στατιστικών, όταν γυρνάς στο παιχνίδι και δεν περνάς μπροστά για πολύ ώρα, ή περνάς για λίγο και μετά ξαναγυρνάει ο Ηρακλής ή η αντίστοιχη ομάδα και παίρνει το προβάδισμα εκεί καταρρέεις.

Δείξανε χαρακτήρα τα παιδιά, δεν καταρρεύσαμε και κερδίσαμε το παιχνίδι. Πολλά μπράβο, πολλά μπράβο στο staff, γιατί ήταν πολύ ήρεμοι στον πάγκο. Παρόλα τα λάθη που κάναμε, παιδαριώση. Και όταν στο πρώτο ημίχρονο έχεις διαφορά στα ριμπάουντ, αυτό που είπα τα παιδιά μέσα στα αποδυτήρια στο πρώτο ημίχρονο, δεν τους έγραψα το σκορ. Τους έγραψα το σκορ στα ριμπάουντ. Και είναι η διαφορά, για να τους δείξω ότι το πρόβλημά μας δεν είναι η επίθεση, αλλά είναι η άμυνα.

Και όταν σκέφτεσαι την επίθεση, ότι έχασες ένα σουτ, ότι κάναμε λάθος και δεν γυρνάς στην άμυνα και χάνεις ένα ριμπάουντ ή τρως έναν αιφνιδιασμό, αυτό είναι λάθος νοοτροπία.

Το αλλάξαμε αυτό στο δεύτερο ημίχρονο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Νομίζω τα ριμπάουντ είναι ισοπαλία 27-27 στο δεύτερο ημίχρονο.

Και φυσικά δείξαμε χαρακτήρα και βάλαμε μεγάλα καλάθια, απ’ όλα τα παιδιά που τους πιστεύουμε πάρα πολύ. Και αυτό φαίνεται, φυσικά, που έβαλα τον Κώστα (Παπαδάκη) τον αρχηγό μας στα τελευταία δευτερόλεπτα, ενώ δεν είχε παίξει πολύ καλά και δείχνουμε πόσο πολύ τον πιστεύουμε.

Αξίζουν πολλά μπράβο στον Κώστα. Γενικά, δεν θέλω να μιλάω για παίκτες, αλλά αξίζουν πολλά μπράβο, γιατί περνάει δύσκολα με εμένα. Βέβαια, τον είχα και σαν συμπαίκτη. Και είναι και αρχηγός της ομάδας και θέλω να δίνει το καλό παράδειγμα. Αξίζουν πολλά μπράβο γιατί μπήκε έτοιμος να πάρει αυτό το σουτ. Και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους, σε όλους. Μπράβο. Και φυσικά στον κόσμο μας, που χωρίς τον κόσμο δεν θα είχαμε αυτό το comeback, αυτή την επαναφορά και να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Σε ερώτηση που του έγινε για την ανατροπή μετά το πρώτο ημίχρονο και το -17 και το τι δείχνει για την ομάδα, απάντησε: «Δείχνει ότι πρέπει να αρχίσουμε τα φάρμακα, εγώ προσωπικά. Και για τους φιλάθλους και οπαδούς μας.

Δείχνει από τη μία, βασικά τα είπα στην αρχή, ότι όταν μπαίνει κάποιος στο γήπεδο, πρέπει να δίνει πάντα το 100% του εαυτού του, στο χρόνο που παίζει, στο 100% του χρόνου. Αν οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς αλλά έχουμε δώσει το 100% εγώ είμαι οκ. Πρέπει να βρούμε και εμείς, από τη δική μας μεριά, από τη δική μας οπτική, οι προπονητές, τον τρόπο να τους βοηθήσουμε, αλλά και οι παίκτες να βάλουν μια έξτρα προσπάθεια για να κερδίσουν το παιχνίδι.

Σήμερα, στο πρώτο ημίχρονο, και στο πρώτο δεκάλεπτο, απέναντι στον Προμηθέα, και στο τρίτο, μετά το 25’ απέναντι στην Μπάμπεργκ δεν δίναμε το 100% του εαυτού μας, στο χρόνο που παίζαμε. Όλοι μηδέν εξαιρούμεμε. Οπότε, είναι τόσο απλή η απάντηση, που είναι απλή μεν, αλλά είναι και δύσκολη».

Τέλος, για το τι κρατάει από το παιχνίδι με τον Ηρακλή, ο προπονητής του Περιστερίου Βασίλης Ξανθόπουλος, απάντησε: «Κρατάμε σίγουρα τη νίκη, που είναι πολύ σημαντική, γιατί είχαμε πει ότι για να έχει αξία η νίκη που κάναμε στον Προμηθέα, έπρεπε να κερδίσουμε και τον Ηρακλή σητν έδρα μας. Και φυσικά κρατάω το χαρακτήρα που δείξαμε, το winning mentality που λέμε, που δεν παρατήσαμε τελικά το παιχνίδι, που το είπα και στην αρχή, γιατί πολλές άλλες ομάδες μπορεί να το παρατούσανε. Και τελικά πήραμε το παιχνίδι».