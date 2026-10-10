Λούκιτς: «Δεν είναι αρκετό να παίζεις 40 λεπτά και να έχεις λάθος αποφάσεις»

Διαβάστε όλα όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο Ζόραν Λούκιτς, μετά την ήττα του Ηρακλή από το Περιστέρι.

Ο Ζόραν Λούκιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά την ήττα του Ηρακλή από το Περιστέρι, στάθηκε στα στοιχεία που κόστισαν τη νίκη στην ομάδα του.

Μάλιστα ο Σέρβος τεχνικός, έδωσε συγχαρητήρια στους γηπεδούχους για τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ζόραν Λούκιτς:

«Ενδιαφέρον παιχνίδι. Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα είχαμε τον έλεγχο, όμως στις κρίσιμες στιγμές του παιχνιδιού χάσαμε δυο βολές, ένα λέι απ, όλα αυτά θα μπορούσαν να μας δώσουν ένα αβαντάζ ένα πλεονέκτημα τριών πόντων στο τέλος του παιχνιδιού. Όμως, δεν είναι αρκετό να παίζεις 40 λεπτά ειδικά στο σημερινό ματς να παίζεις 45 λεπτά και να έχεις λάθος αποφάσεις, δυο χαμένα λέι απ, λάθος αποφάσεις και στην άμυνα σε τρίποντα που δεχθήκαμε. Είναι κάτι που θα πρέπει να δουλέψουμε, να το βελτιώσουμε. Συγχαρητήρια στο Περιστέρι για τη νίκη.

Ελέγξαμε τις καταστάσεις στην επίθεση, καταφέραμε να κρατήσουμε το Περιστέρι χαμηλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά σε 7-8 επιθέσεις χάσαμε το αμυντικό ριμπάουντ και έχουν την ευθύνη ένας-δυο παίκτες σ’ αυτό (σ.σ. δεν τους κατονόμασε). Αυτό που έπρεπε να κάνουμε είναι ένα box out, πράγμα που δεν κάναμε, είχαμε κακές θέσεις σ’ αυτό το κομμάτι και αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελική έκβαση του αγώνα».



