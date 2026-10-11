Ο Τάι Νίκολς έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν με τη φανέλα του Περιστερίου... οδηγώντας την ομάδα των Δυτικών Προαστίων και βγαίνει μπροστά στις δύσκολες στιγμές.

Εντυπωσιακός, «killer, άνιωθος! Αυτά είναι μερικά από τα επίθετα που θα μπορούσαν να χαρακτηρίσουν τον Τάι Νίκολς με βάση τις μέχρι τώρα εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Περιστερίου.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ξεκινήσει εμφατικά στα πρώτα παιχνίδια και... οδηγεί την ομάδα του προς τα θετικά αποτελέσματα. Το Περιστέρι έχει κάνει 3/3 σε όλες τις διοργανώσεις κόντρα σε Προμηθέα, Μπάμπεργκ και Ηρακλή για GBL και BCL με τον Νίκολς να έχει μ.ο 24.6 πόντους ανά αγώνα.

Στην νίκη του Περιστερίου επί του Ηρακλή, ο Νίκολς έκανε ότι... ήθελε στο παρκέ στο 2ο ημίχρονο και συνολικά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 33 πόντους.

Μάλιστα και στην Πάτρα, για την 1η αγωνιστική της GBL, ο Αμερικανός γκαρντ ήταν από τους πολυτιμότερους, έχοντας 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Διακρίνεται για την ικανότητά του στο 1vs1, αφού μπορεί να τελειώσει τις φάσεις με κάθε δυνατό τρόπο.

Το σουτ του, είναι επίσης από τα στοιχεία που τον διακρίνουν, όπως και οι αποφάσεις την κρίσιμη ώρα. Κόντρα στον Ηρακλή, μπορεί να μην ήταν αυτός που πέτυχε το νικητήριο τρίποντο και πήρε τη νίκη η ομάδα, όμως είχε 33 πόντους (9/12 δίποντα, 3/9 τρίποντα, 6/11 βολές), 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, συγκεντρώνοντας 26 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Είναι σίγουρο πως το Περιστέρι έχει βρει στο πρόσωπο του Τάι Νίκολς έναν ηγέτη που μπορεί να στηριχτεί πάνω του στις δύσκολες στιγμές. Αδιαμφισβήτητα ο Νίκολς αποτελεί έναν εκ των κορυφαίων Αμερικανών γκαρντ του ελληνικού πρωταθλήματος.

Τα νούμερά του σε τρία ματς: