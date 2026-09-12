Νίκολς στο Gazzetta: «Ο Ξανθόπουλος μου εμπνέει αυτοπεποίθηση, το κίνητρο προέρχεται από μέσα μου λόγω όσων έχω περάσει στη ζωή μου»

Ο Τάι Νίκολς είναι από τους λίγους ξένους που παρέμειναν στο Περιστέρι από την περασμένη σεζόν και μιλάει στο Gazzetta για τη νέα χρονιά και τους στόχους του με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Αδιαμφισβήτητα ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν την περασμένη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα, φορώντας τη φανέλα του Περιστερίου είναι ο Τάι Νίκολς.

Ο Αμερικανός γκαρντ είναι από τους λίγους ξένους παίκτες που παρέμειναν στην ομάδα των Δυτικών Προαστίων και μιλάει στο Gazzetta για τη νέα χρονιά, το κίνητρό του και τον Βασίλη Ξανθόπουλο.

Το Περιστέρι την σεζόν που ολοκληρώθηκε πραγματοποίησε εξαιρετική πορεία, τόσο στις υποχρεώσεις του στη Stoixinam GBL, όσο και στο FIBA Europe Cup. Το «μυστικό» της συνταγής ήταν η χημεία της ομάδας που υπήρχε μέσα στο παρκέ, με τον Τάι Νίκολς να τονίζει πως θα χρειαστεί λίγος χρόνος, προκειμένου να «δέσουν» όλοι οι νέοι παίκτες μεταξύ τους ενόψει της ερχόμενης χρονιάς.

«Μέχρι στιγμής, όλα πάνε καλά. Οι προπονήσεις κυλούν πολύ καλά. Προσπαθούμε απλώς να βρούμε τη χημεία που είχαμε πέρυσι και αυτό θα χρειαστεί λίγο χρόνο, αλλά μέχρι στιγμής όλα πάνε καλά».

Ο Νίκολς την σεζόν 2025-26, κέρδισε την εμπιστοσύνη του Ξανθόπουλου για τη θέση του βασικού point guard της ομάδας, με τον ίδιο να κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, έχοντας μ.ο 15.7 πόντους, 2.7 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά αγώνα. Όπως αποκαλύπτει, ένας από τους βασικούς λόγους που παρέμεινε στην ομάδα και τη νέα χρονιά, είναι ο Βασίλης Ξανθόπουλος.

«Είναι εκπληκτικός μαζί μου. Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους επέστρεψα. Μου επιτρέπει να παίζω το παιχνίδι μου, μου εμπνέει αυτοπεποίθηση και, ως μπασκετμπολίστας, δεν θα μπορούσες να ζητήσεις κάτι περισσότερο από τον προπονητή σου από το να σου δίνει αυτοπεποίθηση.

Μπορεί επίσης να μας καταλάβει πολύ καλά, γιατί μόλις πριν από δύο χρόνια έπαιζε κι ο ίδιος σε αυτό το πρωτάθλημα. Ως παίκτης, αυτό ακριβώς θέλεις. Θέλεις κάποιον που έχει αγωνιστεί στο επίπεδο στο οποίο αγωνίζεσαι κι εσύ και μπορεί να σου μεταδώσει τις γνώσεις και την εμπειρία του. Οπότε, σίγουρα, ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που επέστρεψα».

Ο Νίκολς δεν χρειάζεται ισχυρούς αντιπάλους για να αναδείξει τις ικανότητές του στο παρκέ. Το κίνητρό του είναι τεράστιο και προέρχεται από όλα όσα έχει περάσει στη ζωή του, ωστόσο το απολαμβάνει να παίζει και απέναντι σε ομάδες EuroLeague, όπως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

«Πιστεύω ότι, από εκεί που προέρχομαι και με τον τρόπο που μεγάλωσα, κανείς άλλος δεν μπορεί να με παρακινήσει εκτός από τον ίδιο μου τον εαυτό. Προφανώς, είναι υπέροχο να παίζεις απέναντι σε ομάδες της EuroLeague, αλλά δεν είναι κάτι που περιμένω περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι. Το αντιμετωπίζω όπως κάθε άλλο ματς.

Απλώς, λόγω όλων όσων έχω περάσει στη ζωή μου, το μοναδικό μου κίνητρο προέρχεται από μέσα μου».

Ο Τάι Νίκολς δεν ξεχνά τους οπαδούς του Περιστερίου που αντίκρισε πέρυσι για πρώτη φορά και ανυπομονεί να τους δει να γεμίζουν το κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» και τη νέα σεζόν.

«Ανυπομονώ να σας δω να δημιουργείτε αυτή την εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδό μας. Ξέρετε, θα σας χαρίσουμε πολλές νίκες και πάλι. Θα έχουμε ακόμη μία επιτυχημένη σεζόν.

Φίλους του Περιστερίου, σας αγαπώ»