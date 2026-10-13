Τρομερή σκηνή: Ο Νίκολς «έσπασε» μετά τη νίκη του Περιστερίου και βούρκωσε!
Το Περιστέρι συνέχισε τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις του και στην Ιταλία. Η ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου κατάφερε να επικρατήσει με 85-82 της Βαρέζε του Καστρίτη και παρέμεινε αήττητο στο BCL.
O Tάι Νίκολς ήταν για άλλη μια φορά πρωταγωνιστής κάνοντας double double με 10 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο σταρ της ελληνικής ομάδας μάλιστα δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα συναισθήματα του μετά το τέλος του ματς και βούρκωσε μπροστά στον κόσμο της ομάδας που έκανε το ταξίδι στην Ιταλία.
O ηγέτης της ομάδας του Ξανθόπουλου συνεχίζει τις σπουδαίες εμφανίσεις, συνεισφέροντας σε πολλές κατηγορίες και βγαίνοντας μπροστά στα δύσκολα.
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