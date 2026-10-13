Το Περιστέρι (και ο Τάι Νίκολς) συνεχίζει και «μαγεύει» με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να επιστρέφει από το -16 και να κατατροπώνει τη Βαρέζε εκτός έδρας επικατώντας με 82-85 για το Basketball Champions League.
Με αυτόν τον τρόπο το Περιστέρι παραμένει αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις.
Βαρέζε - Περιστέρι: Το ματς
Η Βαρέζε μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα, με τον Καμαγκατέ να διαμορφώνει το 6-3. Το Περιστέρι απάντησε με τρίποντο του Άντερσον για το 8-8, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια. Ο Νικολαΐδης έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (16-17), ωστόσο η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη αντέδρασε, με τον Ντιούκ να την οδηγεί στο +5 (27-23). Ο Φράιντελ ευστόχησε από τα 6,75 μ. στο φινάλε της πρώτης περιόδου, μειώνοντας σε 27-26.
Peristeri was this close to ending the first quarter perfectly 🤏 #BasketballCL | @peristeribc https://t.co/DuDPJD0bvB— Basketball Champions League (@BasketballCL) October 13, 2026
Στη δεύτερη περίοδο, η Βαρέζε ανέβασε την απόδοσή της και, με πρωταγωνιστές τους Ντιούκ και Χέιλ, άρχισε να χτίζει διαφορά. Στο 14ο λεπτό οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (40-30), ενώ ο Ρένφρο ανέλαβε στη συνέχεια δράση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +16 (49-33). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 52-37, με το Περιστέρι να περιορίζεται σε μόλις 11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και τον Φράιντελ να αποτελεί τον μοναδικό διψήφιο σκόρερ της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.
Η εικόνα άλλαξε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα. Το Περιστέρι επέστρεψε στο παρκέ με διαφορετική ενέργεια και έτρεξε ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων, μειώνοντας σε 52-48 στο 23ο λεπτό. Οι Πέιν, Κάριους και Νίκολς έδωσαν ώθηση στην προσπάθεια ανατροπής, με τον Νικολαΐδη να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με τρίποντο για το 60-60 στο 27'. Στη συνέχεια, ο Άντερσον έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους (60-62), πριν ο Νίκολιτς ισοφαρίσει για τη Βαρέζε σε 64-64.
Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, με τον Κάριους να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στο Περιστέρι (64-66). Ο Ρένφρο και ο Ρόμπι απάντησαν για τους Ιταλούς, διαμορφώνοντας το 68-66, όμως ο Φριντέλ με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά την ελληνική ομάδα (68-70). Παρά το λάθος του Φιντς, ο Κάριους έκλεψε την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (70-75), πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Τρεις βολές δια χειρός Χέιλ έφεραν τη Βαρέζε στο... καλάθι, όμως ο Νίκολς βρέθηκε εκεί με τρίποντο για το 73-78. Τα τρίποντα των Αλβίτι και Χέιλ έβαλαν μπροστά τη Βαρέζε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα (79-78, 38'), όμως ο Κάριους είχε άμεση απάντηση για το 79-81 και το Περιστέρι παρέμεινε αήττητο.
Τα δεκάλεπτα: 27-26, 52-37, 64-64, 82-85
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Το τρίτο δεκάλεπτο κάθε φορά είναι το πιο καθοριστικό με επιμέρους 12-27.
MVP O… διπλός Τάι Νίκολς των 10 πόντων και 10 ασίστ μαζί με 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Γουίλ Κάριους με 18 πόντους και 3 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Χάντερ Χέιλ με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά και 6 λάθη.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μάνος Χατζιδάκης με 1 πόντο στΑ 14:31 που αγωνίστηκε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η αναλογία των 24 ασίστ για 17 λάθη.
Τα στατιστικά του αγώνα
|#
|Παίκτης
|Θέση
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|2
|Davide Alviti *
|PF
|30:35
|11
|3/9 (33.33%)
|0/2 (0%)
|3/7 (42.86%)
|2/3 (66.67%)
|1
|3
|4
|7
|2
|1
|1
|-
|2
|15
|3
|David Duke *
|SG
|27:20
|15
|4/9 (44.44%)
|2/7 (28.57%)
|2/2 (100%)
|5/6 (83.33%)
|2
|3
|5
|5
|4
|3
|-
|-
|-10
|16
|5
|Mauro Villa
|SG
|13:39
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|3
|3
|-
|3
|2
|1
|-
|-1
|4
|8
|Amedeo Della Valle
|SG
|01:33
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|1
|-1
|11
|Stefan Nikolic *
|SF
|15:51
|7
|2/3 (66.67%)
|2/3 (66.67%)
|0/0 (0%)
|3/5 (60%)
|1
|1
|2
|1
|1
|-
|-
|-
|4
|7
|12
|Hunter Hale *
|SG
|32:17
|20
|5/16 (31.25%)
|1/6 (16.67%)
|4/10 (40%)
|6/6 (100%)
|1
|3
|4
|4
|1
|6
|1
|1
|2
|13
|13
|Matteo Librizzi
|PG
|05:10
|3
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|4
|1
|-
|-
|2
|1
|15
|Nate Renfro
|PF
|22:50
|6
|2/4 (50%)
|2/3 (66.67%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|1
|1
|2
|1
|-
|2
|1
|-
|1
|6
|17
|Ismael Kamagate *
|C
|12:04
|6
|3/4 (75%)
|3/4 (75%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|3
|3
|3
|1
|-
|1
|-
|-6
|12
|22
|Isaiah Roby
|PF
|24:33
|12
|4/9 (44.44%)
|3/5 (60%)
|1/4 (25%)
|3/4 (75%)
|2
|3
|5
|1
|3
|2
|3
|-
|-1
|13
|34
|Maximilian Ladurner
|C
|DNP (Did Not Play)
|35
|Iris Ikangi
|PF
|14:08
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|2
|2
|-
|3
|-
|-
|-
|-9
|2
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200
|82
|25/57 (43.86%)
|14/31 (45.16%)
|11/26 (42.31%)
|21/26 (80.77%)
|8
|26
|34
|22
|22
|19
|8
|1
|-
|-
|#
|Παίκτης
|Θέση
|MIN
|PTS
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Ty Nichols *
|PG
|29:02
|10
|3/7 (42.86%)
|1/2 (50%)
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|-
|4
|4
|10
|2
|4
|2
|-
|15
|18
|1
|Jalen Finch *
|PG
|27:10
|6
|2/6 (33.33%)
|1/3 (33.33%)
|1/3 (33.33%)
|1/2 (50%)
|1
|2
|3
|4
|1
|5
|2
|-
|3
|5
|4
|Omar Payne *
|C
|25:26
|10
|4/6 (66.67%)
|4/6 (66.67%)
|0/0 (0%)
|2/4 (50%)
|2
|2
|4
|1
|3
|1
|-
|5
|7
|15
|5
|John Ittounas
|PG
|03:40
|3
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-3
|3
|12
|Georgios Gkiouzelis *
|PF
|10:33
|5
|2/2 (100%)
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|-
|2
|2
|-
|3
|1
|-
|-
|-3
|6
|15
|Noah Freidel
|SG
|24:01
|13
|5/10 (50%)
|2/3 (66.67%)
|3/7 (42.86%)
|0/0 (0%)
|-
|3
|3
|1
|3
|3
|2
|-
|4
|11
|19
|Manos Chatzidakis
|C
|14:31
|1
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-4
|-2
|23
|Kostas Papadakis
|PG
|11:10
|3
|1/5 (20%)
|1/1 (100%)
|0/4 (0%)
|1/2 (50%)
|1
|2
|3
|2
|3
|-
|1
|-
|-10
|4
|25
|Will Carius
|SF
|22:28
|18
|6/8 (75%)
|2/2 (100%)
|4/6 (66.67%)
|2/6 (33.33%)
|2
|1
|3
|1
|3
|-
|4
|1
|14
|21
|32
|Tytan Anderson *
|SF
|18:58
|9
|3/7 (42.86%)
|2/4 (50%)
|1/3 (33.33%)
|2/4 (50%)
|1
|4
|5
|3
|2
|1
|2
|-
|-8
|12
|55
|Alexandros Nikolaidis
|PG
|12:55
|7
|3/6 (50%)
|2/2 (100%)
|1/4 (25%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|2
|3
|-
|3
|-
|0
|10
|88
|Alexandros Thomakos
|SF
|00:07
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|-
|Team / Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|2
|3
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200
|85
|30/59 (50.85%)
|16/25 (64%)
|14/34 (41.18%)
|11/22 (50%)
|8
|23
|31
|24
|24
|17
|16
|6
|-
|-
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.