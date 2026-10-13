Το Περιστέρι συνέχισε τις μαχητικές εμφανίσεις του και παρέμεινει αήττητο επικρατώντας με 82-85 της Βαρέζε.

Το Περιστέρι (και ο Τάι Νίκολς) συνεχίζει και «μαγεύει» με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να επιστρέφει από το -16 και να κατατροπώνει τη Βαρέζε εκτός έδρας επικατώντας με 82-85 για το Basketball Champions League.

Με αυτόν τον τρόπο το Περιστέρι παραμένει αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις.

Βαρέζε - Περιστέρι: Το ματς

Η Βαρέζε μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα, με τον Καμαγκατέ να διαμορφώνει το 6-3. Το Περιστέρι απάντησε με τρίποντο του Άντερσον για το 8-8, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια. Ο Νικολαΐδης έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (16-17), ωστόσο η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη αντέδρασε, με τον Ντιούκ να την οδηγεί στο +5 (27-23). Ο Φράιντελ ευστόχησε από τα 6,75 μ. στο φινάλε της πρώτης περιόδου, μειώνοντας σε 27-26.

Peristeri was this close to ending the first quarter perfectly 🤏 #BasketballCL | @peristeribc https://t.co/DuDPJD0bvB October 13, 2026

Στη δεύτερη περίοδο, η Βαρέζε ανέβασε την απόδοσή της και, με πρωταγωνιστές τους Ντιούκ και Χέιλ, άρχισε να χτίζει διαφορά. Στο 14ο λεπτό οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (40-30), ενώ ο Ρένφρο ανέλαβε στη συνέχεια δράση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +16 (49-33). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 52-37, με το Περιστέρι να περιορίζεται σε μόλις 11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και τον Φράιντελ να αποτελεί τον μοναδικό διψήφιο σκόρερ της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Η εικόνα άλλαξε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα. Το Περιστέρι επέστρεψε στο παρκέ με διαφορετική ενέργεια και έτρεξε ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων, μειώνοντας σε 52-48 στο 23ο λεπτό. Οι Πέιν, Κάριους και Νίκολς έδωσαν ώθηση στην προσπάθεια ανατροπής, με τον Νικολαΐδη να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με τρίποντο για το 60-60 στο 27'. Στη συνέχεια, ο Άντερσον έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους (60-62), πριν ο Νίκολιτς ισοφαρίσει για τη Βαρέζε σε 64-64.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, με τον Κάριους να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στο Περιστέρι (64-66). Ο Ρένφρο και ο Ρόμπι απάντησαν για τους Ιταλούς, διαμορφώνοντας το 68-66, όμως ο Φριντέλ με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά την ελληνική ομάδα (68-70). Παρά το λάθος του Φιντς, ο Κάριους έκλεψε την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (70-75), πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Τρεις βολές δια χειρός Χέιλ έφεραν τη Βαρέζε στο... καλάθι, όμως ο Νίκολς βρέθηκε εκεί με τρίποντο για το 73-78. Τα τρίποντα των Αλβίτι και Χέιλ έβαλαν μπροστά τη Βαρέζε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα (79-78, 38'), όμως ο Κάριους είχε άμεση απάντηση για το 79-81 και το Περιστέρι παρέμεινε αήττητο.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 52-37, 64-64, 82-85

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Το τρίτο δεκάλεπτο κάθε φορά είναι το πιο καθοριστικό με επιμέρους 12-27.

MVP O… διπλός Τάι Νίκολς των 10 πόντων και 10 ασίστ μαζί με 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Γουίλ Κάριους με 18 πόντους και 3 ριμπάουντ.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Χάντερ Χέιλ με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά και 6 λάθη.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μάνος Χατζιδάκης με 1 πόντο στΑ 14:31 που αγωνίστηκε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η αναλογία των 24 ασίστ για 17 λάθη.

Τα στατιστικά του αγώνα

# Παίκτης Θέση MIN PTS FG 2PT FG 3PT FG FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 2 Davide Alviti * PF 30:35 11 3/9 (33.33%) 0/2 (0%) 3/7 (42.86%) 2/3 (66.67%) 1 3 4 7 2 1 1 - 2 15 3 David Duke * SG 27:20 15 4/9 (44.44%) 2/7 (28.57%) 2/2 (100%) 5/6 (83.33%) 2 3 5 5 4 3 - - -10 16 5 Mauro Villa SG 13:39 2 1/1 (100%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - 3 3 - 3 2 1 - -1 4 8 Amedeo Della Valle SG 01:33 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - - - 1 - - 1 -1 11 Stefan Nikolic * SF 15:51 7 2/3 (66.67%) 2/3 (66.67%) 0/0 (0%) 3/5 (60%) 1 1 2 1 1 - - - 4 7 12 Hunter Hale * SG 32:17 20 5/16 (31.25%) 1/6 (16.67%) 4/10 (40%) 6/6 (100%) 1 3 4 4 1 6 1 1 2 13 13 Matteo Librizzi PG 05:10 3 1/2 (50%) 0/0 (0%) 1/2 (50%) 0/0 (0%) - - - - 4 1 - - 2 1 15 Nate Renfro PF 22:50 6 2/4 (50%) 2/3 (66.67%) 0/1 (0%) 2/2 (100%) 1 1 2 1 - 2 1 - 1 6 17 Ismael Kamagate * C 12:04 6 3/4 (75%) 3/4 (75%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - 3 3 3 1 - 1 - -6 12 22 Isaiah Roby PF 24:33 12 4/9 (44.44%) 3/5 (60%) 1/4 (25%) 3/4 (75%) 2 3 5 1 3 2 3 - -1 13 34 Maximilian Ladurner C DNP (Did Not Play) 35 Iris Ikangi PF 14:08 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - 2 2 - 3 - - - -9 2 - Team / Coaches - - - - - - - - 4 4 - 1 - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 200 82 25/57 (43.86%) 14/31 (45.16%) 11/26 (42.31%) 21/26 (80.77%) 8 26 34 22 22 19 8 1 - -