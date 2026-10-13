Βαρέζε - Περιστέρι 82-85: ΓΣΠάρα με μυθικό (και πάλι) Νίκολς

Βαρέζε - Περιστέρι 82-85: ΓΣΠάρα με μυθικό (και πάλι) Νίκολς

Ευτυχία Οικονομίδου

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Το Περιστέρι συνέχισε τις μαχητικές εμφανίσεις του και παρέμεινει αήττητο επικρατώντας με 82-85 της Βαρέζε.

Το Περιστέρι (και ο Τάι Νίκολς) συνεχίζει και «μαγεύει» με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να επιστρέφει από το -16 και να κατατροπώνει τη Βαρέζε εκτός έδρας επικατώντας με 82-85 για το Basketball Champions League.

Με αυτόν τον τρόπο το Περιστέρι παραμένει αήττητο σε όλες τις διοργανώσεις.

Βαρέζε - Περιστέρι: Το ματς

Η Βαρέζε μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και πήρε από νωρίς ένα μικρό προβάδισμα, με τον Καμαγκατέ να διαμορφώνει το 6-3. Το Περιστέρι απάντησε με τρίποντο του Άντερσον για το 8-8, με τις δύο ομάδες να συμβαδίζουν στο σκορ και να βρίσκουν λύσεις από την περιφέρεια. Ο Νικολαΐδης έδωσε για πρώτη φορά το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (16-17), ωστόσο η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη αντέδρασε, με τον Ντιούκ να την οδηγεί στο +5 (27-23). Ο Φράιντελ ευστόχησε από τα 6,75 μ. στο φινάλε της πρώτης περιόδου, μειώνοντας σε 27-26.

Στη δεύτερη περίοδο, η Βαρέζε ανέβασε την απόδοσή της και, με πρωταγωνιστές τους Ντιούκ και Χέιλ, άρχισε να χτίζει διαφορά. Στο 14ο λεπτό οι γηπεδούχοι ξέφυγαν με διψήφια διαφορά (40-30), ενώ ο Ρένφρο ανέλαβε στη συνέχεια δράση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +16 (49-33). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 52-37, με το Περιστέρι να περιορίζεται σε μόλις 11 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο και τον Φράιντελ να αποτελεί τον μοναδικό διψήφιο σκόρερ της ομάδας του Βασίλη Ξανθόπουλου.

Η εικόνα άλλαξε εντυπωσιακά μετά την ανάπαυλα. Το Περιστέρι επέστρεψε στο παρκέ με διαφορετική ενέργεια και έτρεξε ένα σερί 11 αναπάντητων πόντων, μειώνοντας σε 52-48 στο 23ο λεπτό. Οι Πέιν, Κάριους και Νίκολς έδωσαν ώθηση στην προσπάθεια ανατροπής, με τον Νικολαΐδη να φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με τρίποντο για το 60-60 στο 27'. Στη συνέχεια, ο Άντερσον έβαλε μπροστά τους φιλοξενούμενους (60-62), πριν ο Νίκολιτς ισοφαρίσει για τη Βαρέζε σε 64-64.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε και στην τελευταία περίοδο, με τον Κάριους να δίνει εκ νέου το προβάδισμα στο Περιστέρι (64-66). Ο Ρένφρο και ο Ρόμπι απάντησαν για τους Ιταλούς, διαμορφώνοντας το 68-66, όμως ο Φριντέλ με τρίποντο έβαλε ξανά μπροστά την ελληνική ομάδα (68-70). Παρά το λάθος του Φιντς, ο Κάριους έκλεψε την μπάλα και ευστόχησε σε τρίποντο, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +5 (70-75), πέντε λεπτά πριν από το τέλος. Τρεις βολές δια χειρός Χέιλ έφεραν τη Βαρέζε στο... καλάθι, όμως ο Νίκολς βρέθηκε εκεί με τρίποντο για το 73-78. Τα τρίποντα των Αλβίτι και Χέιλ έβαλαν μπροστά τη Βαρέζε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα (79-78, 38'), όμως ο Κάριους είχε άμεση απάντηση για το 79-81 και το Περιστέρι παρέμεινε αήττητο.

Τα δεκάλεπτα: 27-26, 52-37, 64-64, 82-85

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Το τρίτο δεκάλεπτο κάθε φορά είναι το πιο καθοριστικό με επιμέρους 12-27.
MVP O… διπλός Τάι Νίκολς των 10 πόντων και 10 ασίστ μαζί με 4 ριμπάουντ και 2 κλεψίματα.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Γουίλ Κάριους με 18 πόντους και 3 ριμπάουντ.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Ξεχώρισε ο Χάντερ Χέιλ με 20 πόντους, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ, αλλά και 6 λάθη.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Μάνος Χατζιδάκης με 1 πόντο στΑ 14:31 που αγωνίστηκε.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Η αναλογία των 24 ασίστ για 17 λάθη.

Τα στατιστικά του αγώνα

#ΠαίκτηςΘέσηMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
2Davide Alviti *PF30:35113/9 (33.33%)0/2 (0%)3/7 (42.86%)2/3 (66.67%)1347211-215
3David Duke *SG27:20154/9 (44.44%)2/7 (28.57%)2/2 (100%)5/6 (83.33%)235543---1016
5Mauro VillaSG13:3921/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)0/0 (0%)-33-321--14
8Amedeo Della ValleSG01:3300/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)-----1--1-1
11Stefan Nikolic *SF15:5172/3 (66.67%)2/3 (66.67%)0/0 (0%)3/5 (60%)11211---47
12Hunter Hale *SG32:17205/16 (31.25%)1/6 (16.67%)4/10 (40%)6/6 (100%)13441611213
13Matteo LibrizziPG05:1031/2 (50%)0/0 (0%)1/2 (50%)0/0 (0%)----41--21
15Nate RenfroPF22:5062/4 (50%)2/3 (66.67%)0/1 (0%)2/2 (100%)1121-21-16
17Ismael Kamagate *C12:0463/4 (75%)3/4 (75%)0/0 (0%)0/0 (0%)-3331-1--612
22Isaiah RobyPF24:33124/9 (44.44%)3/5 (60%)1/4 (25%)3/4 (75%)2351323--113
34Maximilian LadurnerCDNP (Did Not Play)
35Iris IkangiPF14:0800/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)-22-3----92
-Team / Coaches--------44-1-----
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)2008225/57 (43.86%)14/31 (45.16%)11/26 (42.31%)21/26 (80.77%)8263422221981--

#ΠαίκτηςΘέσηMINPTSFG2PT FG3PT FGFTOREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
0Ty Nichols *PG29:02103/7 (42.86%)1/2 (50%)2/5 (40%)2/2 (100%)-4410242-1518
1Jalen Finch *PG27:1062/6 (33.33%)1/3 (33.33%)1/3 (33.33%)1/2 (50%)1234152-35
4Omar Payne *C25:26104/6 (66.67%)4/6 (66.67%)0/0 (0%)2/4 (50%)224131-5715
5John IttounasPG03:4031/1 (100%)0/0 (0%)1/1 (100%)0/0 (0%)---------33
12Georgios Gkiouzelis *PF10:3352/2 (100%)1/1 (100%)1/1 (100%)0/0 (0%)-22-31---36
15Noah FreidelSG24:01135/10 (50%)2/3 (66.67%)3/7 (42.86%)0/0 (0%)-331332-411
19Manos ChatzidakisC14:3110/1 (0%)0/1 (0%)0/0 (0%)1/2 (50%)----11---4-2
23Kostas PapadakisPG11:1031/5 (20%)1/1 (100%)0/4 (0%)1/2 (50%)12323-1--104
25Will CariusSF22:28186/8 (75%)2/2 (100%)4/6 (66.67%)2/6 (33.33%)21313-411421
32Tytan Anderson *SF18:5893/7 (42.86%)2/4 (50%)1/3 (33.33%)2/4 (50%)1453212--812
55Alexandros NikolaidisPG12:5573/6 (50%)2/2 (100%)1/4 (25%)0/0 (0%)-1123-3-010
88Alexandros ThomakosSF00:0700/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)0/0 (0%)--------00
-Team / Coaches-------123-1-----
ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)2008530/59 (50.85%)16/25 (64%)14/34 (41.18%)11/22 (50%)82331242417166--
@Photo credits: FIBA
     

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