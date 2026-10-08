Ηρακλής: Η «Χάιδω» ξεμάτιασε τον Σλαφτσάκη και ευστόχησε σε τρίποντο
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Νέο απίστευτο βίντεο από την ΚΑΕ Ηρακλής, με την «Χάιδω» να ξεματιάζει τον Διαμαντή Σλαφτσάκη και στη συνέχεια να ευστοχεί σε τρίποντο.
Στον Ηρακλή η έλευση της νέας μασκότ της «Χάιδω», έχει φέρει μεγάλο ενθουσιασμό, τόσο στην ομάδα, όσο και στους οπαδούς.
Ο «γηραιός» εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη «Χάιδω», ανεβάζοντας βίντεο που ξεματιάζει. Συγκεκριμένα φαίνεται ο Διαμαντής Σλαφτσάκης που αστοχεί σε συνεχόμενες προσπάθειες από το τρίποντο, μέχρι που έρχεται η «Χάιδω» και τον ξεματιάζει.
Από εκείνη τη στιγμή και μετά ο παίκτης του Ηρακλή είναι άχαστος.
Δείτε το βίντεο:
@Photo credits: fb_iraklisbc
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