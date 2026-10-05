Χάιδω: «Δεν πουλάω τον Ηρακλή μου ακόμα και να μου δώσουν εκατομμύρια, τον αγαπώ πολύ»

H υπέροχη φίλαθλος του Ηρακλή, σύμβολο πίστης και αφοσίωσης στην ομάδα, η κυρία Χάιδω έδειξε για άλλη μια φορά την αγάπη της για τον Γηραιό.

Η κυρία Χάιδω έκλεψε την παράσταση στην αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό στο Ιβανώφειο. Η πιστή φίλαθλος του Γηραιού που δεν σταματά να δείχνει την αγάπη της στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, είδε τον Ηρακλή να την τιμά, δίνοντας το όνομα της και στην φοβερή μασκότ του συλλόγου.

Μίλησε στο Metropolis 95.5 και τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν πουλάω τον Ηρακλή μου, τον αγαπώ πολύ»

«Θέλω να δω τον Ηρακλή να τον ευχαριστηθώ. Τέτοια μασκότ δεν έχει κάνει κανένας, ήταν κάτι ξεχωριστό. Έδωσα όλη τη ζωή μου για τον Ηρακλή, πήγα μέχρι και στο Μαξίμου και με είχε συναντήσει ο Μητσοτάκης και μου λέει "Χάιδω τι θες εδώ;".

Εγώ υποστήριζα Νίκη Πολυγύρου, ο άνδρας μου ήταν Ηρακλής, κόλλησα εγώ και από τότε δεν έχω ξεκολλήσει, μου άρεσε η ιστορία του Συλλόγου και την αγάπησα.

Να πεινάω και να μου δώσουν εκατομμύρια, δεν πουλάω τον Ηρακλή μου, τον αγαπάω πολύ», ανέφερε.