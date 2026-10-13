Ηρακλής: Έβγαλε μπλούζα «Χάιδω» εμπνευσμένο από το logo του NBA
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Η ΚΑΕ Ηρακλής έβγαλε μπλουζάκια με τη μασκότ «Χάιδω», που είναι εμπνευσμένο από το λογότυπο του NBA.
Μέσω βίντεο, η ΚΑΕ Ηρακλής ανακοίνωσε πως έβγαλε διαθέσιμα μπλουζάκια «Χάιδω».
Συγκεκριμένα οι οπαδοί του «γηραιού», πλέον θα μπορούν να προμηθευτούν μπλουζάκια που έχουν πάνω τη μασκότ της ομάδας, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως το logo είναι εμπνευσμένο από το λογότυπο του NBA.
Δείτε το βίντεο της ΚΑΕ Ηρακλής:
@Photo credits: instagram_iraklisbc
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