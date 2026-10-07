Έτσι γεννήθηκε η «Χάιδω»: Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της viral μασκότ του Ηρακλή

Πώς όμως φτάσαμε στο μεσημέρι της Κυριακής 4/10 με την παρουσίαση της νέας μασκότ σε ένα κατάμεστο «Ιβανώφειο» για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό;

Κομβική στιγμή στην εξέλιξη του project, ήταν η επαφή των ανθρώπων της ΚΑΕ με έναν άνθρωπο που είχαν αναπτύξει εμπιστοσύνη από το παρελθόν, τον Σωτήρη Παπαδόπουλο, από την εταιρεία Artupmascots που εδρεύει στην Πάτρα.

Το σχέδιο, για το οποίο είχε γίνει ήδη προεργασία εσωτερικά, συζητήθηκε μαζί του δια ζώσης, με όλες τις λεπτομέρειες και τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν μια στολή μασκότ. Τι χρειάζεται δηλαδή για να είναι λειτουργική η στολή, για να μην τη φοράει ένας και άνθρωπος και απλά να περπατάει. Το συγκεκριμένο project απαιτούσε κάτι παραπάνω. Συζητήθηκαν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, και μέσα σε διάστημα δυο εβδομάδων, ουσιαστικά, δόθηκε η τελική έγκριση για να ξεκινήσει η κατασκευή της.

Αυτό που πρέπει να τονίσουμε πάντως, είναι ότι χρειαζόταν να δημιουργηθεί μια μασκότ «δύο ταχυτήτων». Να υπάρχει δηλαδή ο χαρακτήρας μιας ηλικιωμένης γυναίκας που προφανώς δεν έχει την ταχύτητα και την ευκινησία που έχει κάποιος νεότερος, γι' αυτό και αποφασίστηκε να χρησιμοποιεί τη μαγκούρα. Όσον αφορά όμως το κομμάτι του show που γίνεται στους αγώνες, εκεί χρειαζόταν το project να βασιστεί σε έναν ενσαρκωτή, ο οποίος θα μπορεί να ενθουσιάζει το κοινό με χορό και έντονη κίνηση.

Με το που ξεκίνησε λοιπόν η κατασκευή της στολής, το επόμενο βήμα ήταν η αναζήτηση αυτού του ανθρώπου. Για το ρόλο αυτό επιλέχτηκε, όχι ένας ανιματέρ, αλλά επαγγελματίας χορευτής. Όλα εξελίσσονταν βάσει πλάνου, αν και όπως είναι λογικό έγινε «αγώνας δρόμου», με όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό να είναι σε εγρήγορση, για να προλάβει η μασκότ να κάνει το ντεμπούτο της στο πρώτο εντός έδρας ματς του «Γηραιού».

Μία «γεύση» από τις δράσεις τις μασκότ πήραμε ήδη, όμως οι άνθρωποι της ομάδας ετοιμάζουν ακόμα περισσότερα για τις μέρες των αγώνων. Απώτερος στόχος τους είναι να γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της Αμερικής και τα πρότυπα του NBA, όπου εκεί η μασκότ για τις ομάδες είναι κανονικό μέλος και μαζί με τους παίκτες ακολουθεί τις αποστολές σε πολλές περιπτώσεις, όντας μια φιγούρα που πρωταγωνιστεί σε μία αγωνιστική ημέρα. Και φυσικά να ξεχωρίσει αυτό το project από το αγωνιστικό κομμάτι, άσχετα αν όλα στο τέλος επηρεάζονται σημαντικά από αυτό και τα αποτελέσματα της ομάδας.