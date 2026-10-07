Έτσι γεννήθηκε η «Χάιδω»: Η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της viral μασκότ του Ηρακλή
Η ιδέα για τη δημιουργία της νέας μπασκετικής μασκότ του Ηρακλή ουσιαστικά «γεννήθηκε» τον περασμένο Μάιο, μετά το φινάλε των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας.
Το τμήμα μάρκετινγκ του συλλόγου ήθελε να δημιουργήσει μια φιγούρα που πηγάζει από τον κόσμο του Ηρακλή, μέσα από τους ανθρώπους του, αλλά και την ιστορία του συλλόγου.
Η αυτοσαρκαστική διάθεση, η έμπνευση και η φαντασία έχουν γίνει «σφραγίδα» για τον κόσμο του Ηρακλή, μιας ομάδας που το προσωνύμιο «Γριές» την ακολουθεί εδώ και χρόνια και πλέον οι φίλαθλοι το έχουν κάνει δικό τους. Έχει γίνει σύνθημα που δίνει παλμό σε μια εξέδρα, που παρά τις πολύ δύσκολες καταστάσεις που αντιμετώπισε ο σύλλογος στο παρελθόν, δεν σταμάτησε ποτέ να τραγουδά για τον αγαπημένο της «Ημίθεο».
Όλα τα παραπάνω, είναι όσα έφεραν στη ζωή μας την «Χάιδω», μια γλυκιά φιγούρα ηλικιωμένης γυναίκας, έναν χαρακτήρα που για τους ανθρώπους του τμήματος μπάσκετ του Ηρακλή αποτελεί πλέον μέλος των γραφείων του οργανισμού. Θα είναι φυσικά κάτι παραπάνω από μια απλή μασκότ, καθώς το marketing plan της ομάδας έχει βασιστεί και θα χτίσει πάνω σε αυτή. Η «Χάιδω» ξεκίνησε ήδη να πρωταγωνιστεί στην καθημερινότητα της ομάδας, και θα είναι εκεί σε αγώνες, ταξίδια, event και φυσικά στα social media.
Η σύνδεση του ονόματος με την θρυλική κυρία Χάιδω της εξέδρας
Φυσικά το όνομα της μασκότ δεν είναι τυχαίο. Η κεντρική ιδέα ήταν να συνδεθεί με τη γνωστή και αγαπημένη σε όλους κυρία Χάιδω, που έχει γίνει θρύλος για τους φιλάθλους του Ηρακλή, αφού εδώ και 70 χρόνια βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας, ως ένα πολύ όμορφο παράδειγμα πίστης και αφοσίωσης. Η σύνδεση αφορά στο κοινό όνομα με μια τόσο εμβληματική μορφή, έναν άνθρωπο που αντιπροσωπεύει τη φιλοσοφία του Ηρακλή, ακριβώς επειδή η νέα μασκότ δημιουργήθηκε με σκοπό να ενσαρκώνει τα ιδανικά του ιστορικού συλλόγου.
Με λίγα λόγια, η ταύτιση με το φυσικό πρόσωπο έχει να κάνει συμβολικά μόνο με το όνομα, το οποίο προέκυψε αυθόρμητα αφότου έπεσε η ιδέα στο τραπέζι. Το κομμάτι ηλικιωμένης γυναίκας, βασίζεται στον αυτοσαρκασμό που χαρακτηρίζει την οικογένεια του Ηρακλή και τη σύνδεση αυτού με το κομμάτι των φιλάθλων. Όταν το ανέφεραν οι άνθρωποι της ομάδας στην κυρία Χάιδω μέσω τηλεφώνου, η ίδια χάρηκε πάρα πολύ, θεωρώντας το ιδιαίτερα τιμητικό, μια αναγνώριση για όλο αυτό που έχει προσφέρει ανά τα χρόνια στον Ηρακλή. Και φυσικά δέχθηκε με χαρά να βρεθεί στο γήπεδο και να συμμετέχει στην παρουσίαση της μασκότ για πρώτη φορά μπροστά στο κοινό της ομάδας.
Από την αύρα που δημιούργησε με την παρουσία της δίπλα στη μασκότ, οι άνθρωποι του Ηρακλή κατάλαβαν πως είχαν πάρει τη σωστή απόφαση. Η χαρά και η συγκίνηση της πιο πιστής οπαδού, καθώς και η ανταπόκριση του κόσμου σε αυτό που συνέβη στο παρκέ πριν τον αγώνα με τον Ολυμπιακό τους γέμισε μεγάλη ικανοποίηση.
Ίσως η μόνη μορφή που μπορούσε να κλέψει τα φώτα από τη νέα μασκότ, ήταν η κυρία Χάιδω που στεκόταν με μεγάλη χαρά δίπλα της.
Πώς όμως φτάσαμε στο μεσημέρι της Κυριακής 4/10 με την παρουσίαση της νέας μασκότ σε ένα κατάμεστο «Ιβανώφειο» για τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό;
Κομβική στιγμή στην εξέλιξη του project, ήταν η επαφή των ανθρώπων της ΚΑΕ με έναν άνθρωπο που είχαν αναπτύξει εμπιστοσύνη από το παρελθόν, τον Σωτήρη Παπαδόπουλο, από την εταιρεία Artupmascots που εδρεύει στην Πάτρα.
Το σχέδιο, για το οποίο είχε γίνει ήδη προεργασία εσωτερικά, συζητήθηκε μαζί του δια ζώσης, με όλες τις λεπτομέρειες και τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν μια στολή μασκότ. Τι χρειάζεται δηλαδή για να είναι λειτουργική η στολή, για να μην τη φοράει ένας και άνθρωπος και απλά να περπατάει. Το συγκεκριμένο project απαιτούσε κάτι παραπάνω. Συζητήθηκαν οι συγκεκριμένες προδιαγραφές, και μέσα σε διάστημα δυο εβδομάδων, ουσιαστικά, δόθηκε η τελική έγκριση για να ξεκινήσει η κατασκευή της.
Αυτό που πρέπει να τονίσουμε πάντως, είναι ότι χρειαζόταν να δημιουργηθεί μια μασκότ «δύο ταχυτήτων». Να υπάρχει δηλαδή ο χαρακτήρας μιας ηλικιωμένης γυναίκας που προφανώς δεν έχει την ταχύτητα και την ευκινησία που έχει κάποιος νεότερος, γι' αυτό και αποφασίστηκε να χρησιμοποιεί τη μαγκούρα. Όσον αφορά όμως το κομμάτι του show που γίνεται στους αγώνες, εκεί χρειαζόταν το project να βασιστεί σε έναν ενσαρκωτή, ο οποίος θα μπορεί να ενθουσιάζει το κοινό με χορό και έντονη κίνηση.
Με το που ξεκίνησε λοιπόν η κατασκευή της στολής, το επόμενο βήμα ήταν η αναζήτηση αυτού του ανθρώπου. Για το ρόλο αυτό επιλέχτηκε, όχι ένας ανιματέρ, αλλά επαγγελματίας χορευτής. Όλα εξελίσσονταν βάσει πλάνου, αν και όπως είναι λογικό έγινε «αγώνας δρόμου», με όλους τους ανθρώπους που δούλεψαν για αυτό να είναι σε εγρήγορση, για να προλάβει η μασκότ να κάνει το ντεμπούτο της στο πρώτο εντός έδρας ματς του «Γηραιού».
Μία «γεύση» από τις δράσεις τις μασκότ πήραμε ήδη, όμως οι άνθρωποι της ομάδας ετοιμάζουν ακόμα περισσότερα για τις μέρες των αγώνων. Απώτερος στόχος τους είναι να γίνει ένα βήμα προς την κατεύθυνση της Αμερικής και τα πρότυπα του NBA, όπου εκεί η μασκότ για τις ομάδες είναι κανονικό μέλος και μαζί με τους παίκτες ακολουθεί τις αποστολές σε πολλές περιπτώσεις, όντας μια φιγούρα που πρωταγωνιστεί σε μία αγωνιστική ημέρα. Και φυσικά να ξεχωρίσει αυτό το project από το αγωνιστικό κομμάτι, άσχετα αν όλα στο τέλος επηρεάζονται σημαντικά από αυτό και τα αποτελέσματα της ομάδας.
Η διαδικασία υλοποίησης του project
Το ντεμπούτο της «Χάιδω» και η μαζική αποδοχή
Η συνεργασία με τη διοργανώτρια αρχή της GBL επέτρεψε στο να γίνει μια μικρή επέμβαση στο πρωτόκολλο του αγώνα και να γίνει η είσοδος της «Χάιδω» επτά λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό. Είχαν γίνει πολλές πρόβες, υπήρξε συντονισμός με όλους όσους συμμετείχαν, όπως με τον DJ του γηπέδου και με τον άνθρωπο που ασχολήθηκε με τον φωτισμό.
Μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε μια σχετική αγωνία στους ανθρώπους της ομάδας για την αντίδραση του κόσμου στην εμφάνιση της μασκότ, η οποία όμως έσβησε από το πρώτο δευτερόλεπτο, όταν όλο το γήπεδο έδειξε υπέρμετρο ενθουσιασμό. Ενήλικες και παιδιά έσπευσαν με ενθουσιασμό να φωτογραφηθούν μαζί της, ενώ πολύ γρήγορα οι εικόνες ενός event που κράτησε μόλις ενάμιση λεπτό, κυκλοφόρησαν και κατέκλυσαν το διαδίκτυο.
Όλοι προσπάθησαν να είναι πολύ προσεκτικοί στις λεπτομέρειες για να μην ξεφύγουν στους χρόνους. Υπήρχαν φυσικά οι ομάδες οι οποίες ακολουθούν τη ρουτίνα στο ζέσταμα και το πρωτόκολλό τους. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επέμβει κάποιος σε αυτό. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν όλα όπως πρέπει, χωρίς να επηρεαστούν καθόλου οι δυο ομάδες.
Οι παίκτες του Ηρακλή είδαν τη «Χάιδω» στις πρόβες και εντυπωσιάστηκαν, ενώ αντίστοιχα πολύ θετική ανταπόκριση στην είσοδο της είχε και από την αποστολή του Ολυμπιακού.
Όσον αφορά τις viral εικόνες στα social media, ακόμα και το πιο αισιόδοξο σενάριο που είχαν στο μυαλό τους οι άνθρωποι που πίστεψαν και δούλεψαν το project, δεν περιελάμβανε μια τόσο μεγάλη και μαζική αποδοχή. Και αυτό είναι κάτι που τους ικανοποίησε ιδιαίτερα, καθώς πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που πηγάζει από τις προσπάθειες ολόκληρης της οικογένειας του Ηρακλή.
Όπως χαρακτηριστικά πιστεύουν οι άνθρωποι του, η «Χάιδω» είναι στην ουσία ο Ηρακλής. Είναι η διοίκηση. Είναι το τμήμα marketing που εδώ και πέντε μήνες δούλεψε για την υλοποίηση του project στον καλύτερο δυνατό βαθμό έτσι ώστε να αρέσει και στον κόσμο. Είναι φυσικά και οι αθλητές που από εδώ και πέρα θα συμμετέχουν σε όμορφες δράσεις μαζί με τη «Χάιδω» για να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο το προφίλ του συλλόγου. Είναι όλοι στην ομάδα που έβαλαν το λιθαράκι τους για την υλοποίηση ενός project βασισμένο στις αξίες και τα ιδανικά του Ηρακλή.