Ηρακλής - Βίρτσμπουργκ 90-73: Με τρομερό δεύτερο ημίχρονο έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup

Παναγιώτης Αρταβάνης
Ηρακλής - Βίρτσμπουργκ 90-73: Με τρομερό δεύτερο ημίχρονο έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup

bet365

Ο Ηρακλής επικράτησε με 90-73 της Βίρτσμπουργκ και έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup.

Το 2/2 στο FIBA Europe Cup έκανε ο Ηρακλής, επικρατώντας με 90-73 της Βίρτσμπουργκ στο «Ιβανώφειο».

Παρότι το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο μέρος και μπόρεσε να αυξήσει τη διαφορά και να πάρει τη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος για τον «γηραιό», ο Στάιλς με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ηρακλής - Βίρτσμπουργκ: Η εξέλιξη του αγώνα

Οι άμυνες ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στην αναμέτρηση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αφού αμφότερες οι ομάδες δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στην επίθεση.
Ο Στάιλς για τον Ηρακλή έδωσε ορισμένες στο μπροστινό μέρος του παρκέ με το πρώτο μέρος να κλείνει (39-37),υπέρ του «γηραιού».

 

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και μετέπειτα βρήκαν ρυθμό στην επίθεσή τους με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει, με τον Ηρακλή να έχει επιμέους σερί 27-12.

Ο Ηρακλής έχοντας +17 με το μέρος του,(66 - 49, 30') στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, διατήρησε το προβάδισμά του και στη συνέχεια ο Λεκιού διαμόρφωσε το (74-56, 34'). Η Βίρτσμπουργκ μείωσε στους 15 (80-65, 36') και επιχείρησε να κάνει προσπάθεια να επιστρέψει στον αγώνα.

Ο Χόρχλερ για τον «γηραιό» έδωσε λύση στην ομάδα του, σκοράροντας και στέλνοντας το ματς στους 17 πόντους (82-67), τρία λεπτά πριν τη λήξη, κάνοντας το φινάλε διαδικαστικού χαρακτήρα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤ... Βελτίωσε την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Στάιλς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο....Χόρχλερ με 16 πόντους

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ..Πολύ καλός ο Τόμπσον με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Μαξ Τζόουνς, για τη Βίρτσμπουργκ, έπαιξε για 27 λεπτά και είχε 7 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ..Οι 10 ασίστ του Ντιάρα.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 39-37, 66-49, 90-73

Iraklis BCFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Jalen Lecque *24:54103/742.86%2/366.67%1/425%3/475%134641--514
2Cleveland Melvin *24:12166/1250%3/650%3/650%1/250%112-22-11410
3Dontrez Styles *35:41166/875%5/5100%1/333.33%3/475%189-32112222
5Noah Horchler17:31166/966.67%5/683.33%1/333.33%3/475%1561221-518
7Vasilis Mouratos02:1300/00%0/00%0/00%0/00%---1----11
10Hassan Diarra *29:0082/540%2/366.67%0/20%4/4100%11210345-1418
11Jacob Hutson *16:1441/333.33%1/333.33%0/00%2/450%235-2---125
13Diamantis Slaftsakis07:5121/250%1/250%0/00%0/20%112----112
16Cole Syllas19:48103/3100%1/1100%2/2100%2/2100%-4415---1115
19Georgios Arnokouros03:5510/00%0/00%0/00%1/250%---------10
56Sarantis Mastrogiannopoulos15:2873/475%2/2100%1/250%0/00%-115-2-1111
77Sotiris Stavrakopoulos03:1300/10%0/00%0/10%0/00%--------0-1
Team/Coaches347-3-
TOTAL2009031/5457.41%22/3170.97%9/2339.13%19/2867.86%11314224211674-

* Starters

Coach: Zoran Lukic

Assistant(s): Sotirios Karapostolou, Stavros Evgeniadis

Fitness First Würzburg BasketsFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0Eddie Colbert *29:4152/728.57%2/540%0/20%1/1100%268-1321-68
1Lukas Herzog13:5421/333.33%1/250%0/10%0/00%224111---54
2Max Jones27:0072/1118.18%2/540%0/60%3/475%-3353-1--66
3Leo Saffer02:1300/00%0/00%0/00%0/00%----2----30
4Sam Griffin *25:2262/1118.18%0/50%2/633.33%0/00%-1132-3--184
5Kenny Dye *17:3393/837.5%2/540%1/333.33%2/2100%3-3-21---106
8Brandon Tischler *25:44134/1136.36%3/933.33%1/250%4/580%123-1311-187
10Calvin Wishart20:4683/650%2/450%1/250%1/250%1-1441---58
26Marvin Ogunsipe16:0773/475%3/475%0/00%1/333.33%-11-2-1--166
32Charles Thompson *21:40167/1163.64%7/1163.64%0/00%2/366.67%527-4211218
Team/Coaches4-4-1-
TOTAL2007327/7237.5%22/5044%5/2222.73%14/2070%18173513221293-

* Starters

Coach: Sasa Filipovski

Assistant(s): Dejan Mihevc, Marcin Wit

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     

    FIBA EUROPE CUP Τελευταία Νέα