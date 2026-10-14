Ο Ηρακλής επικράτησε με 90-73 της Βίρτσμπουργκ και έκανε το 2/2 στο FIBA Europe Cup.

Το 2/2 στο FIBA Europe Cup έκανε ο Ηρακλής, επικρατώντας με 90-73 της Βίρτσμπουργκ στο «Ιβανώφειο».

Παρότι το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο μέρος και μπόρεσε να αυξήσει τη διαφορά και να πάρει τη νίκη στο φινάλε.

Κορυφαίος για τον «γηραιό», ο Στάιλς με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Ηρακλής - Βίρτσμπουργκ: Η εξέλιξη του αγώνα

Οι άμυνες ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στην αναμέτρηση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αφού αμφότερες οι ομάδες δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στην επίθεση.

Ο Στάιλς για τον Ηρακλή έδωσε ορισμένες στο μπροστινό μέρος του παρκέ με το πρώτο μέρος να κλείνει (39-37),υπέρ του «γηραιού».

Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και μετέπειτα βρήκαν ρυθμό στην επίθεσή τους με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει, με τον Ηρακλή να έχει επιμέους σερί 27-12.

Ο Ηρακλής έχοντας +17 με το μέρος του,(66 - 49, 30') στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, διατήρησε το προβάδισμά του και στη συνέχεια ο Λεκιού διαμόρφωσε το (74-56, 34'). Η Βίρτσμπουργκ μείωσε στους 15 (80-65, 36') και επιχείρησε να κάνει προσπάθεια να επιστρέψει στον αγώνα.

Ο Χόρχλερ για τον «γηραιό» έδωσε λύση στην ομάδα του, σκοράροντας και στέλνοντας το ματς στους 17 πόντους (82-67), τρία λεπτά πριν τη λήξη, κάνοντας το φινάλε διαδικαστικού χαρακτήρα.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤ... Βελτίωσε την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο.

MVP ΗΤΑΝ Ο...Στάιλς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο....Χόρχλερ με 16 πόντους

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ..Πολύ καλός ο Τόμπσον με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Μαξ Τζόουνς, για τη Βίρτσμπουργκ, έπαιξε για 27 λεπτά και είχε 7 πόντους.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ..Οι 10 ασίστ του Ντιάρα.

Τα δεκάλεπτα: 22-20, 39-37, 66-49, 90-73

Iraklis BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Jalen Lecque * 24:54 10 3/7 42.86% 2/3 66.67% 1/4 25% 3/4 75% 1 3 4 6 4 1 - - 5 14 2 Cleveland Melvin * 24:12 16 6/12 50% 3/6 50% 3/6 50% 1/2 50% 1 1 2 - 2 2 - 1 14 10 3 Dontrez Styles * 35:41 16 6/8 75% 5/5 100% 1/3 33.33% 3/4 75% 1 8 9 - 3 2 1 1 22 22 5 Noah Horchler 17:31 16 6/9 66.67% 5/6 83.33% 1/3 33.33% 3/4 75% 1 5 6 1 2 2 1 - 5 18 7 Vasilis Mouratos 02:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - 1 - - - - 1 1 10 Hassan Diarra * 29:00 8 2/5 40% 2/3 66.67% 0/2 0% 4/4 100% 1 1 2 10 3 4 5 - 14 18 11 Jacob Hutson * 16:14 4 1/3 33.33% 1/3 33.33% 0/0 0% 2/4 50% 2 3 5 - 2 - - - 12 5 13 Diamantis Slaftsakis 07:51 2 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 1 2 - - - - 1 1 2 16 Cole Syllas 19:48 10 3/3 100% 1/1 100% 2/2 100% 2/2 100% - 4 4 1 5 - - - 11 15 19 Georgios Arnokouros 03:55 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% - - - - - - - - -1 0 56 Sarantis Mastrogiannopoulos 15:28 7 3/4 75% 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% - 1 1 5 - 2 - 1 1 11 77 Sotiris Stavrakopoulos 03:13 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% - - - - - - - - 0 -1 Team/Coaches 3 4 7 - 3 - TOTAL 200 90 31/54 57.41% 22/31 70.97% 9/23 39.13% 19/28 67.86% 11 31 42 24 21 16 7 4 -

* Starters

Coach: Zoran Lukic

Assistant(s): Sotirios Karapostolou, Stavros Evgeniadis

Fitness First Würzburg Baskets FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 Eddie Colbert * 29:41 5 2/7 28.57% 2/5 40% 0/2 0% 1/1 100% 2 6 8 - 1 3 2 1 -6 8 1 Lukas Herzog 13:54 2 1/3 33.33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 2 2 4 1 1 1 - - -5 4 2 Max Jones 27:00 7 2/11 18.18% 2/5 40% 0/6 0% 3/4 75% - 3 3 5 3 - 1 - -6 6 3 Leo Saffer 02:13 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% - - - - 2 - - - -3 0 4 Sam Griffin * 25:22 6 2/11 18.18% 0/5 0% 2/6 33.33% 0/0 0% - 1 1 3 2 - 3 - -18 4 5 Kenny Dye * 17:33 9 3/8 37.5% 2/5 40% 1/3 33.33% 2/2 100% 3 - 3 - 2 1 - - -10 6 8 Brandon Tischler * 25:44 13 4/11 36.36% 3/9 33.33% 1/2 50% 4/5 80% 1 2 3 - 1 3 1 1 -18 7 10 Calvin Wishart 20:46 8 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 1/2 50% 1 - 1 4 4 1 - - -5 8 26 Marvin Ogunsipe 16:07 7 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 1/3 33.33% - 1 1 - 2 - 1 - -16 6 32 Charles Thompson * 21:40 16 7/11 63.64% 7/11 63.64% 0/0 0% 2/3 66.67% 5 2 7 - 4 2 1 1 2 18 Team/Coaches 4 - 4 - 1 - TOTAL 200 73 27/72 37.5% 22/50 44% 5/22 22.73% 14/20 70% 18 17 35 13 22 12 9 3 -

* Starters

Coach: Sasa Filipovski

Assistant(s): Dejan Mihevc, Marcin Wit