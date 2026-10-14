Το 2/2 στο FIBA Europe Cup έκανε ο Ηρακλής, επικρατώντας με 90-73 της Βίρτσμπουργκ στο «Ιβανώφειο».
Παρότι το ματς ήταν ντέρμπι στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς βελτίωσε την άμυνά της στο δεύτερο μέρος και μπόρεσε να αυξήσει τη διαφορά και να πάρει τη νίκη στο φινάλε.
Κορυφαίος για τον «γηραιό», ο Στάιλς με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.
Ηρακλής - Βίρτσμπουργκ: Η εξέλιξη του αγώνα
Οι άμυνες ήταν το στοιχείο που ξεχώρισε στην αναμέτρηση κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, αφού αμφότερες οι ομάδες δυσκολευόντουσαν να βρουν σκορ στην επίθεση.
Ο Στάιλς για τον Ηρακλή έδωσε ορισμένες στο μπροστινό μέρος του παρκέ με το πρώτο μέρος να κλείνει (39-37),υπέρ του «γηραιού».
Μετά την ανάπαυλα, οι γηπεδούχοι βελτίωσαν την άμυνά τους και μετέπειτα βρήκαν ρυθμό στην επίθεσή τους με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει, με τον Ηρακλή να έχει επιμέους σερί 27-12.
Ο Ηρακλής έχοντας +17 με το μέρος του,(66 - 49, 30') στην έναρξη του τελευταίου δεκαλέπτου, διατήρησε το προβάδισμά του και στη συνέχεια ο Λεκιού διαμόρφωσε το (74-56, 34'). Η Βίρτσμπουργκ μείωσε στους 15 (80-65, 36') και επιχείρησε να κάνει προσπάθεια να επιστρέψει στον αγώνα.
Ο Χόρχλερ για τον «γηραιό» έδωσε λύση στην ομάδα του, σκοράροντας και στέλνοντας το ματς στους 17 πόντους (82-67), τρία λεπτά πριν τη λήξη, κάνοντας το φινάλε διαδικαστικού χαρακτήρα.
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤ... Βελτίωσε την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο.
MVP ΗΤΑΝ Ο...Στάιλς με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο....Χόρχλερ με 16 πόντους
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ..Πολύ καλός ο Τόμπσον με 16 πόντους και 7 ριμπάουντ.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ...Μαξ Τζόουνς, για τη Βίρτσμπουργκ, έπαιξε για 27 λεπτά και είχε 7 πόντους.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ..Οι 10 ασίστ του Ντιάρα.
Τα δεκάλεπτα: 22-20, 39-37, 66-49, 90-73
|Iraklis BC
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Jalen Lecque *
|24:54
|10
|3/7
|42.86%
|2/3
|66.67%
|1/4
|25%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|6
|4
|1
|-
|-
|5
|14
|2
|Cleveland Melvin *
|24:12
|16
|6/12
|50%
|3/6
|50%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|1
|1
|2
|-
|2
|2
|-
|1
|14
|10
|3
|Dontrez Styles *
|35:41
|16
|6/8
|75%
|5/5
|100%
|1/3
|33.33%
|3/4
|75%
|1
|8
|9
|-
|3
|2
|1
|1
|22
|22
|5
|Noah Horchler
|17:31
|16
|6/9
|66.67%
|5/6
|83.33%
|1/3
|33.33%
|3/4
|75%
|1
|5
|6
|1
|2
|2
|1
|-
|5
|18
|7
|Vasilis Mouratos
|02:13
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|10
|Hassan Diarra *
|29:00
|8
|2/5
|40%
|2/3
|66.67%
|0/2
|0%
|4/4
|100%
|1
|1
|2
|10
|3
|4
|5
|-
|14
|18
|11
|Jacob Hutson *
|16:14
|4
|1/3
|33.33%
|1/3
|33.33%
|0/0
|0%
|2/4
|50%
|2
|3
|5
|-
|2
|-
|-
|-
|12
|5
|13
|Diamantis Slaftsakis
|07:51
|2
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|0/2
|0%
|1
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|2
|16
|Cole Syllas
|19:48
|10
|3/3
|100%
|1/1
|100%
|2/2
|100%
|2/2
|100%
|-
|4
|4
|1
|5
|-
|-
|-
|11
|15
|19
|Georgios Arnokouros
|03:55
|1
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|1/2
|50%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-1
|0
|56
|Sarantis Mastrogiannopoulos
|15:28
|7
|3/4
|75%
|2/2
|100%
|1/2
|50%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|5
|-
|2
|-
|1
|1
|11
|77
|Sotiris Stavrakopoulos
|03:13
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|-1
|Team/Coaches
|3
|4
|7
|-
|3
|-
|TOTAL
|200
|90
|31/54
|57.41%
|22/31
|70.97%
|9/23
|39.13%
|19/28
|67.86%
|11
|31
|42
|24
|21
|16
|7
|4
|-
* Starters
Coach: Zoran Lukic
Assistant(s): Sotirios Karapostolou, Stavros Evgeniadis
|Fitness First Würzburg Baskets
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|0
|Eddie Colbert *
|29:41
|5
|2/7
|28.57%
|2/5
|40%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|2
|6
|8
|-
|1
|3
|2
|1
|-6
|8
|1
|Lukas Herzog
|13:54
|2
|1/3
|33.33%
|1/2
|50%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|-
|-
|-5
|4
|2
|Max Jones
|27:00
|7
|2/11
|18.18%
|2/5
|40%
|0/6
|0%
|3/4
|75%
|-
|3
|3
|5
|3
|-
|1
|-
|-6
|6
|3
|Leo Saffer
|02:13
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|-3
|0
|4
|Sam Griffin *
|25:22
|6
|2/11
|18.18%
|0/5
|0%
|2/6
|33.33%
|0/0
|0%
|-
|1
|1
|3
|2
|-
|3
|-
|-18
|4
|5
|Kenny Dye *
|17:33
|9
|3/8
|37.5%
|2/5
|40%
|1/3
|33.33%
|2/2
|100%
|3
|-
|3
|-
|2
|1
|-
|-
|-10
|6
|8
|Brandon Tischler *
|25:44
|13
|4/11
|36.36%
|3/9
|33.33%
|1/2
|50%
|4/5
|80%
|1
|2
|3
|-
|1
|3
|1
|1
|-18
|7
|10
|Calvin Wishart
|20:46
|8
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|1/2
|50%
|1
|-
|1
|4
|4
|1
|-
|-
|-5
|8
|26
|Marvin Ogunsipe
|16:07
|7
|3/4
|75%
|3/4
|75%
|0/0
|0%
|1/3
|33.33%
|-
|1
|1
|-
|2
|-
|1
|-
|-16
|6
|32
|Charles Thompson *
|21:40
|16
|7/11
|63.64%
|7/11
|63.64%
|0/0
|0%
|2/3
|66.67%
|5
|2
|7
|-
|4
|2
|1
|1
|2
|18
|Team/Coaches
|4
|-
|4
|-
|1
|-
|TOTAL
|200
|73
|27/72
|37.5%
|22/50
|44%
|5/22
|22.73%
|14/20
|70%
|18
|17
|35
|13
|22
|12
|9
|3
|-
* Starters
Coach: Sasa Filipovski
Assistant(s): Dejan Mihevc, Marcin Wit
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